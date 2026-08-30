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Gia Lai: Mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: Sau thời gian chỉnh lý, bổ sung tư liệu, hiện vật và đổi mới trưng bày, Bảo tàng Cổ vật thuộc Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ mở cửa đón khách vào dịp 2-9.

Việc chỉnh lý, đổi mới trưng bày nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng; thu hút khách tham quan đến với Bảo tàng ngày một đông đảo hơn.

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Có gần 400 hiện vật gốm sứ và các bộ sưu tập ghè ché được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật. Ảnh: Lam Nguyên

Thông qua ngôn ngữ thiết kế, trưng bày hiện đại tại 4 không gian khác nhau, Bảo tàng Cổ vật giới thiệu gần 400 hiện vật gốm sứ và các bộ sưu tập ghè ché trong đó có những chiếc được chế tác từ khoảng thế kỷ 13 trở đi.

Nhiều hiện vật trong số này lần đầu tiên ra mắt công chúng, qua đó khẳng định vai trò và ý nghĩa của ghè ché nói riêng và đồ gốm sứ nói chung trong đời sống của đồng bào Bahnar, Jrai.

Đặc biệt, sưu tập ghè ché cổ mở ra một góc nhìn sinh động về giao thương, tiếp biến văn hóa và sức sống của di sản trong đời sống cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên.

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Không gian trải nghiệm dành cho công chúng và du khách. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng với không gian trưng bày, Bảo tàng còn dành không gian trải nghiệm bằng cách mô phỏng nhà rông và khu vực sinh hoạt cộng đồng, tái hiện bối cảnh sử dụng ghè ché trong các lễ hội truyền thống, qua đó giúp công chúng tiếp cận hiện vật thông qua hoạt động quan sát, tương tác và cảm nhận trực tiếp.

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