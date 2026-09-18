“Cồng chiêng cuối tuần” trở lại Pleiku sau gián đoạn do thời tiết

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, sau thời gian dài tạm dừng chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” do mưa kéo dài, tối 19-9, chương trình sẽ chính thức quay trở lại với phố núi Pleiku.

Theo đó, chương trình diễn ra với phần trình diễn của đội nghệ nhân Jrai đến từ xã Chư Sê, trong khung giờ từ 19 giờ đến 21 giờ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Một phần trình diễn sôi nổi trong chương trình "Cồng chiêng cuối tuần" tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Lam Nguyên

Do điều kiện thời tiết mưa gió không thuận lợi, một số đêm trình diễn của các đội cồng chiêng thuộc các xã dự kiến tổ chức trong tháng 8 và tháng 9 đã phải tạm dừng. Do vậy, Ban Tổ chức điều chỉnh lịch trình diễn trong tháng 10-2026, với sự tham gia của đội nghệ nhân các xã: Ia Phí, Kông Chro, Ia Ly, Ya Ma, Phú Thiện, Lơ Pang.

Ngoài phần trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống, hát dân ca, tái hiện hoặc phục dựng trích đoạn các nghi lễ, lễ hội truyền thống… các đội nghệ nhân còn trưng bày, giới thiệu các món ẩm thực đặc trưng của dân tộc như: cơm lam, gà nướng, lá mì, rượu ghè và các sản phẩm ẩm thực truyền thống khác của địa phương.

Đáng chú ý, đội nghệ nhân nữ Bahnar đến từ xã Ya Ma sẽ góp mặt trong chương trình đặc biệt chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam vào đêm 20-10 (thứ 3, thay vì cuối tuần) với những tiết mục đặc sắc, phù hợp với chủ đề của chương trình.