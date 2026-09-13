Rộn ràng “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” tại làng Vĩnh An

(GLO)- Tối 11-9, tại làng Vĩnh An (xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai), chương trình “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm” đã diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút người dân và du khách tham gia.

Chương trình do UBND xã Bình Phú phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Bahnar; đồng thời tạo thêm sản phẩm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.

Quang cảnh “Đêm Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm”. Ảnh: H.P

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng Bahnar; thưởng thức các món ăn truyền thống; tham quan khu trưng bày sản phẩm OCOP địa phương, hàng thủ công mỹ nghệ; đồng thời tìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại làng Vĩnh An.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo xã Bình Phú khẳng định: Đây không chỉ là một đêm giao lưu, thưởng thức văn hóa mà còn là bước khởi đầu để địa phương hình thành hoạt động văn hóa cộng đồng mang tính thường xuyên.

Qua đó, khuyến khích bà con cùng gìn giữ văn hóa truyền thống, tham gia làm du lịch và cùng hưởng lợi từ những giá trị văn hóa, sản vật của quê hương.

Thông qua chương trình, địa phương cũng mong muốn quảng bá hình ảnh du lịch cộng đồng Vĩnh An, phát huy hiệu quả chợ Vĩnh An; từng bước xây dựng nơi đây không chỉ là điểm mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn trở thành không gian văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm cộng đồng; góp phần tạo thêm sức sống cho chợ và hình thành điểm đến hấp dẫn trong chuỗi trải nghiệm tại làng Vĩnh An.