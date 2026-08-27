6 ngày 5 đêm khám phá “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng”

(GLO)- Giữa không gian xanh mát, chuỗi hoạt động được thiết kế xuyên suốt của Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng” kỳ vọng tạo thêm sức hút cho cao nguyên La Vuông, đưa nơi đây trở thành điểm hẹn hấp dẫn của du khách trong dịp Quốc khánh 2-9.

Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc với chủ đề “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng 2026” do UBND phường Hoài Nhơn Bắc tổ chức từ ngày 28-8 đến 2-9, tại Thung lũng Cầu Lầy và cao nguyên La Vuông.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Khám phá sắc xanh La Vuông

Diễn ra trong 6 ngày 5 đêm, Tuần lễ được xây dựng như một hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Người dân và du khách có thể khám phá thiên nhiên, trải nghiệm, thưởng thức âm nhạc, ẩm thực và hòa mình vào các hoạt động văn hóa, cộng đồng, qua đó có thêm nhiều cách để cảm nhận và khám phá La Vuông.

Mở đầu Tuần lễ là chương trình khai mạc với các tiết mục biểu diễn lân sư rồng, võ thuật và giao lưu văn nghệ đặc sắc, có sự tham gia của danh ca Elvis Phương cùng các ca sĩ, nghệ sĩ như rocker Phạm Anh Khoa, Thẩm Thúy Hà, Đoàn Chính Thuần, Hà Lam Anh, Đỗ Quyên, Mơ Ly và Balin.

Cao nguyên La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc) ở độ cao trên 719 m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ, trong lành, thời tiết thay đổi “4 mùa trong một ngày”. Ảnh: Nguyễn Dũng

Trong chuỗi hoạt động tiếp theo, du khách có thể tham gia đón bình minh, thiền, yoga, đi bộ khám phá thiên nhiên, trekking, xe đạp địa hình, hái sim, tham quan di tích và nông trại. Không gian chợ phiên OCOP, khu vui chơi trẻ em, trò chơi dân gian, khu check-in cùng các sản phẩm, đặc sản địa phương cũng được bố trí để du khách có thêm cơ hội khám phá và mua sắm.

Một trong những điểm nhấn của Tuần lễ là đêm nhạc “Hoàng hôn Cao nguyên La Vuông” diễn ra từ ngày 29-8 đến 1-9. Giữa không gian khoáng đạt của cao nguyên, âm nhạc được kết nối với biểu diễn cồng chiêng, giao lưu với các nghệ nhân tạo nên không gian thư giãn, giao lưu khi ngày dần khép lại. Cùng với đó, các hoạt động lửa trại, camping, glamping và Food Court được duy trì vào các buổi tối, góp phần kéo dài trải nghiệm của du khách tại La Vuông.

Riêng chương trình nghệ thuật “Đêm Chạm Mây” diễn ra tối 31-8 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật. Trong không gian núi rừng La Vuông, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối giữa con người với cảnh sắc, giữa du khách với cộng đồng, góp thêm sức hút cho điểm đến.

Các chân chạy có cơ hội sải bước qua những cung đường xanh mát và không gian thiên nhiên đặc trưng của cao nguyên La Vuông qua giải chạy cộng đồng “Đánh thức Đại ngàn”. Ảnh: Nguyễn Dũng

Bên cạnh đó, giải chạy cộng đồng “Đánh thức Đại ngàn” diễn ra sáng 30-8 là hoạt động thể thao đáng chú ý, tạo thêm một cách khám phá cảnh quan La Vuông cho người dân và du khách.

Giải gồm 2 cự ly 3 km và 7 km. Trong đó, cự ly 3 km dành cho trẻ em từ 10 đến 15 tuổi và người lớn từ 16 tuổi trở lên; cự ly 7 km dành cho người từ 16 tuổi trở lên. Giải chạy kỳ vọng thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, qua đó quảng bá hình ảnh La Vuông theo cách gần gũi, năng động.

Chuẩn bị chu đáo, đón khách an toàn

Để người dân và du khách có những trải nghiệm thuận lợi, an toàn, phường Hoài Nhơn Bắc đã chủ động triển khai các phương án về hạ tầng, giao thông, an ninh trật tự và y tế. Các lực lượng được phân công cụ thể theo từng tiểu ban, nhóm nhiệm vụ.

Theo đó, Công an phường đảm nhiệm điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện vào các khu vực bãi đậu xe; đồng thời phối hợp với lực lượng y tế chuẩn bị vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, cứu hộ, cứu nạn.

Ban Chỉ huy Quân sự phường bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ du lịch.

Đoàn công tác phường Hoài Nhơn Bắc kiểm tra, khảo sát các điều kiện chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Du lịch - Văn hóa. Ảnh: UBND phường Hoài Nhơn Bắc

Ban Quản lý phường tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ người dân và du khách, trong đó lập sơ đồ các tuyến đường đến cao nguyên La Vuông, bố trí 3 khu vực bãi đậu xe, 10 nhà vệ sinh di động và 5 xe điện trung chuyển.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được chú trọng. Xe máy, ô tô được bố trí tại các bãi xe, người dân và du khách chỉ sử dụng xe trung chuyển để đến khu vực diễn ra sự kiện. Phương án này nhằm bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt, nhất là trong thời điểm lượng khách tập trung đông.

Cùng với đó, địa phương chuẩn bị các điểm check-in, biển chỉ dẫn, hệ thống điện, nước, thông tin liên lạc, góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thuận lợi trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ.

Theo ông Trần Thế Nguyên - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, thông qua Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc năm 2026, địa phương mong muốn giới thiệu rộng rãi những giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm du lịch đặc sắc của La Vuông đến du khách trong và ngoài nước; đồng thời kết nối cộng đồng với hoạt động du lịch, quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và mở ra thêm cơ hội thu hút đầu tư.

“Với lợi thế cảnh quan tự nhiên xanh mát, không gian rộng mở và những giá trị văn hóa riêng có, chúng tôi kỳ vọng mang đến cho du khách một kỳ nghỉ với nhiều trải nghiệm thú vị; đồng thời giới thiệu La Vuông không chỉ bởi cảnh sắc mà còn bởi những trải nghiệm và câu chuyện văn hóa do chính cộng đồng nơi đây góp phần tạo nên” - ông Nguyên nói.