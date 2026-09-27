Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Khám phá và trải nghiệm

Pleiku hư ảo mùa sương giăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Những ngày cuối tháng 9, khi mùa mưa dần kết thúc, nắng ấm trở lại cũng là lúc những làn sương mỏng bắt đầu giăng trên cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Trong tiết trời se lạnh buổi sớm, sương nương theo gió, phủ lên những cung đường, cánh đồng, con dốc quanh phố Núi một vẻ đẹp tĩnh lặng, hư ảo.

Cảnh sắc ấy gợi nhớ những câu thơ của nhà thơ Vũ Hữu Định: “Phố núi cao phố núi đầy sương/Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn”.

mua-suong-1.jpg
Một góc Biển Hồ mùa sương giăng trên cao nguyên Pleiku. Ảnh: Sơn Ca

Với những người sinh ra và lớn lên trên vùng đất đỏ cao nguyên như ông Trần Mạnh Thắng (phường Thống Nhất), sương mù những tháng cuối năm là một nét đặc trưng của phố Núi.

Ông chia sẻ: “Những tháng cuối năm thời tiết dần hanh khô hơn, trời se lạnh cũng là lúc có nhiều sương mù xuất hiện vào buổi sáng sớm. Nhiều hôm sương rơi dày, bay lất phất như mưa, nhất là ở những đoạn dốc cao như núi Hàm Rồng sương giăng mờ không thấy đường đi. Mùa sương cũng là một yếu tố làm nên nét đặc trưng một ngày có nhiều mùa của phố núi Pleiku”.

mua-suong-2.jpg
Vẻ đẹp siêu thực của vùng chè Biển Hồ trong một buổi sớm mai. Ảnh: Hùng Nguyễn

Buổi sớm, những làn sương mỏng nhẹ theo gió len qua vườn cây, phủ trên những cung đường, cánh đồng và con dốc. Khi ánh nắng xuyên qua màn sương, cảnh vật hiện lên vừa gần gũi, vừa hư ảo trong khoảnh khắc giao mùa.

mua-suong-4.jpg
Vẻ đẹp cao nguyên mùa sương giăng. Ảnh: Thắng Trần

Gắn bó với cao nguyên này, với bà Nguyễn Thị Hiếu (phường Pleiku), những buổi sớm mùa sương là khoảng thời gian rất đẹp để cảm nhận vẻ yên ả, trong lành của phố Núi.

“Mùa sương thường kéo dài đến cuối năm. Mỗi buổi sáng sớm, tôi đi tập thể dục thường tranh thủ ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc đẹp mùa sương giăng rồi gửi cho con cái, người thân, bạn bè ở phương xa” - bà chia sẻ.

mua-suong-3.jpg
Mùa sương giăng hư ảo bên mặt hồ Tân Sơn (xã Biển Hồ). Ảnh: Sơn Ca

Màn sương bảng lảng khiến phố núi Pleiku thêm tĩnh lặng trong những ngày giao mùa. Với những người từng sống, gắn bó hoặc ghé qua vùng đất này, những khoảnh khắc ấy cũng có thể trở thành một nỗi nhớ.

Với khách phương xa, một lần đến Pleiku vào mùa sương, thong thả ngắm cảnh vật, đất trời hư ảo trong màn sương buổi sớm, có lẽ sẽ lưu lại một nỗi nhớ dịu dàng về phố Núi - nơi “phố núi cao phố núi đầy sương”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá phố núi Pleiku bằng xe điện

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Những chuyến xe điện 4 bánh đang mang đến một cách khám phá Pleiku chậm rãi và thú vị, khi du khách có thể thong dong ngắm phố phường, cảm nhận nhịp sống và vẻ đẹp phố núi qua từng cung đường. Đặc biệt, hành trình trong chiều mưa càng làm trải nghiệm trở nên thi vị.

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Phóng sự

(GLO)- Hàng ngàn sắc hoa rực rỡ hội tụ bên bờ biển Quy Nhơn, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển”. Không chỉ khoe sắc, lễ hội còn đưa những nét văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với người dân và du khách.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Lễ tạ ơn của người Jrai vùng hạ lưu sông Ba

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Để bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ, người Jrai có một nghi lễ thiêng liêng gọi là lễ tạ ơn (lễ báo hiếu). Hiện nay, nghi lễ này vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn ở nhiều cộng đồng Jrai vùng hạ lưu sông Ba với những nghi thức cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa tộc người.

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Ẩn mình dưới tán rừng già trên dãy núi Bích Kê, lũy đá cổ Phú Hà (thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) lặng lẽ tồn tại như một chứng nhân của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu bền bỉ trước mưa nắng dường như đang gìn giữ câu chuyện về một vùng đất từng giữ vị trí trọng yếu trong lịch sử.

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Lớp học giữa rừng Kon Ka Kinh

Kỹ năng sống

(GLO)- Giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, học sinh tạm rời điện thoại và internet để học cách đọc bản đồ, sử dụng la bàn, theo dấu động vật, lắng nghe rừng đêm và khám phá thiên nhiên bằng trải nghiệm thực tế. 

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.