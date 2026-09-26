Gia Lai City Trail 2026: Cung đường khắc nghiệt nhưng giàu trải nghiệm

(GLO)- Gia Lai City Trail 2026 là một trong những điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia, dự kiến diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 1-11.

Giải chạy được kỳ vọng trở thành một sự kiện thể thao - du lịch nổi bật, góp phần đưa cảnh quan thiên nhiên và những giá trị văn hóa của Gia Lai đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Từ những ngọn núi phủ thông xanh hay núi đá với những khối đá mang hình dáng kỳ thú, đến miệng núi lửa cổ Chư Đang Ya và đỉnh Chư Nâm hùng vĩ, cung đường chạy Gia Lai City Trail 2026 đưa các VĐV bước vào hành trình chinh phục 8 ngọn núi hùng vĩ của cao nguyên. Cũng từ đây, nhiều lát cắt của thiên nhiên Gia Lai sẽ mở ra.

Những ngọn núi hùng vĩ trên đường chạy Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những ngọn núi hùng vĩ

So với mùa giải năm 2025, đường chạy Gia Lai City Trail 2026 mở thêm hai cự ly 50 km và 70 km, đưa các VĐV qua nhiều dạng địa hình và cảnh quan đặc trưng của cao nguyên. Trên hành trình ấy, VĐV phải vượt qua 8 ngọn núi nằm trong quy hoạch khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya: Chư Me, Chư Tưn Keo, Chư Krang, Tâu Lar, Lar, Chư Đang Ya, Chư Nâm và Lơr. Độ cao các ngọn núi dao động trong khoảng 864 - 1.472 m so với mực nước biển.

Nếu Chư Me, Lơr đưa các VĐV đi qua rừng thông xanh được trồng cách đây gần nửa thế kỷ, Tâu Lar và Lar lại mở ra không gian địa hình đá đặc trưng với những bãi đá nguyên sơ, khiến mỗi bước chân không chỉ là cuộc thử sức với độ dốc mà còn là hành trình khám phá những dấu tích địa chất của cao nguyên. Có những khối đá mang hình dáng kỳ thú như mũi voi, mõm voi hay đồi con heo, gợi tưởng tượng về những hình hài được thiên nhiên tạo tác qua thời gian.

Một điểm check-in trên cung đường chinh phục đỉnh Chư Nâm - nóc nhà cao nguyên. Ảnh: Thanos Trần

Trong khi đó, đỉnh Chư Nâm lại mang dáng vẻ uy nghiêm của “nóc nhà cao nguyên” ở độ cao 1.472 m. Không chỉ là cảm giác chinh phục ngọn núi cao nhất hành trình mà còn là cơ hội để các chân chạy thưởng ngoạn không gian cao nguyên từ trên cao với đập Tân Sơn xanh thẳm dưới chân núi, Biển Hồ xanh trong, chùa Bửu Minh thấp thoáng giữa đồng chè trăm tuổi và xa hơn là đô thị Pleiku nằm giữa hồ, núi và thông xanh.

Còn Chư Đang Ya là ngọn núi giàu chất thơ nhất của hành trình. Miệng núi lửa đã tắt từ hàng triệu năm trước sau mùa mưa dài được phủ bởi sắc xanh của cây trồng và những triền hoa dã quỳ. Thời điểm diễn ra giải chạy, sắc hoa vàng đầu mùa đưa các runner chìm đắm vào một miền hoa vàng hoang dại của núi rừng.

Cung đường chạy lên núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Team Billy

Đường chạy qua một số ngọn núi như Chư Krang (1.237 m), Tâu Lar (1.283 m), Lar (1.190 m) dù không lên tới đỉnh nhưng vẫn góp thêm lát cắt địa hình trên cung đường chạy năm nay. Bởi vậy, hành trình là sự nối tiếp của những ngọn núi với địa hình, độ dốc và cảnh quan khác nhau. Hành trình chinh phục 8 ngọn núi cũng mở ra một lát cắt văn hóa cao nguyên, nơi con người từ bao đời đã sống cùng núi rừng, thích ứng với địa hình và tạo dựng cuộc sống hài hòa với thiên nhiên.

Từ đường chạy đến hành trình khám phá

Ông Lê Văn Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Vietrace365, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - cho hay: Ở mùa giải 2026, đường chạy có sự thay đổi đáng kể khi thêm hai cự ly 50 km và 70 km, đưa giải từ một cuộc chạy mang tính chất City Trail đến gần hơn với một Mountain Trail thực thụ. Với chủ đề “Chiến binh đại ngàn”, runner sẽ có nhiều cơ hội bước sâu hơn vào địa hình núi rừng và những không gian tự nhiên đặc trưng của cao nguyên.

Cung đường qua núi lửa Chư Đang Ya, một trong những điểm nhấn cảnh quan trên hành trình Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: Team Billy

8 ngọn núi không chỉ tạo nên thử thách cho những “chiến binh đại ngàn”, mà còn mở ra những khung trời khác nhau để du khách nhìn thấy một Gia Lai hùng vĩ, khoáng đạt và giàu sức sống. Anh Phan Hùng Cường (ở phường Diên Hồng) đăng ký chạy cự ly 70 km và đã có nhiều buổi tập luyện, chinh phục một số ngọn núi trong hành trình. Anh cho rằng đây là một cung đường khắc nghiệt nhưng giàu trải nghiệm.

“Không chỉ là cơ hội để Gia Lai quảng bá các thắng cảnh với du khách trong và ngoài nước, giải chạy còn là dịp kích cầu du lịch, kéo theo các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, tiêu dùng của du khách. Nếu công tác tổ chức bài bản, chu đáo, đây có thể trở thành sự kiện thể thao tạo thương hiệu mạnh cho du lịch” - anh Cường nhận định.