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Khám phá và trải nghiệm

Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, du khách có thể trekking những cung đường nào tại Gia Lai?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, Gia Lai là điểm đến phù hợp với những người yêu thích trekking khi sở hữu nhiều cung đường từ núi cao, rừng nguyên sinh đến những đỉnh núi nằm ngay trong lòng đô thị.

Nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29-8 đến hết 2-9. Đây là khoảng thời gian thuận lợi để du khách lên kế hoạch cho những chuyến đi ngắn, kết hợp vận động, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa địa phương.

Nếu yêu thích trekking, dưới đây là những cung đường đáng cân nhắc tại Gia Lai.

Chư Nâm - thử sức với “nóc nhà phía Tây”

Núi Chư Nâm (xã Biển Hồ) cao 1.472 m so với mực nước biển, được xem là một trong những điểm trekking nổi bật của Gia Lai. Địa hình đa dạng, cảnh quan rộng mở và thảm thực vật thay đổi theo độ cao tạo nên sức hút riêng cho cung đường này.

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Đường lên đỉnh núi Chư Nâm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Hành trình chinh phục Chư Nâm đòi hỏi thể lực khá tốt. Một chuyến trekking lên đỉnh từng được thực hiện trong khoảng 8 giờ; trước đó, một đoàn khảo sát của tỉnh cũng đánh giá đây là cung đường trekking có độ khó cao.

Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra không gian núi rừng rộng lớn. Tuy nhiên, đây không phải cung đường dành cho người chủ quan. Cuối năm 2025 từng xảy ra trường hợp 2 thanh niên bị lạc và mắc kẹt khi leo Chư Nâm do chưa tìm hiểu kỹ địa hình, lịch trình.

Rơ Vâng - lựa chọn nhẹ nhàng cho người mới

Nếu Chư Nâm là thử thách tương đối lớn, núi Rơ Vâng có thể là lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Ngọn núi cao khoảng 1.155 m, nhưng cung đường được đánh giá ngắn và ít thử thách hơn Chư Nâm.

Theo những người leo núi có kinh nghiệm, người lần đầu leo núi có thể mất khoảng 30 phút để chinh phục Rơ Vâng, tùy thể lực và điều kiện thực tế. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn làm quen với trekking nhưng chưa sẵn sàng cho những hành trình dài.

Kon Ka Kinh - hành trình dành cho người có kinh nghiệm

Với những người muốn thử sức ở cấp độ cao hơn, đỉnh Kon Ka Kinh là một lựa chọn đáng chú ý. Đỉnh núi cao 1.748 m, nằm trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - một trong hai vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng. Vườn quốc gia đồng thời mang danh hiệu Vườn Di sản ASEAN.

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Hạnh phúc khi chạm tay lên nóc nhà Gia Lai. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đây là hành trình xuyên rừng với nhiều đoạn dốc, đường mòn và địa hình ẩm ướt. Trong một chuyến trải nghiệm do Báo Gia Lai thực hiện, hành trình lên đỉnh mất gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc.

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Đường lên đỉnh Kon Ka Kinh qua rất nhiều dòng suối nhỏ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vì vậy, Kon Ka Kinh phù hợp hơn với người có nền tảng thể lực và kinh nghiệm trekking. Với người lần đầu đi rừng, nên lựa chọn tour hoặc đoàn có người am hiểu địa hình thay vì tự tổ chức hành trình.

K50 - “công chúa ngủ trong rừng”

Thác K50, còn gọi là thác Hang Én, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, là một trong những điểm trekking nổi tiếng của Gia Lai. Thác nằm giữa không gian rừng nguyên sinh, tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho hành trình khám phá vùng lõi của Kon Hà Nừng.

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Thác K50 đẹp tựa "nàng tiên" giữa núi rừng hùng vỹ. Ảnh: P.V

Điểm hấp dẫn của cung K50 nằm ở chính hành trình đến thác: du khách phải đi bộ theo những đường mòn giữa rừng, vượt suối và ghềnh đá trước khi tiếp cận chân thác. Đây là cung phù hợp với những người muốn kết hợp trekking và khám phá thác nước, rừng nguyên sinh.

K50 cũng là điểm đến đang được tỉnh quan tâm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái.

La Vuông - đón kỳ nghỉ lễ giữa cao nguyên xanh

Một lựa chọn đáng chú ý khác trong dịp 2-9 năm nay là cao nguyên La Vuông, thuộc phường Hoài Nhơn Bắc.

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Cao nguyên xanh La Vuông. Ảnh nguồn Hello Hoài Nhơn

La Vuông có địa hình cao, không gian xanh và khí hậu mát mẻ, phù hợp với các hoạt động ngoài trời như đi bộ đường dài, trekking, cắm trại và khám phá thiên nhiên. Khu vực này cũng đang được địa phương định hướng phát triển du lịch gắn với cảnh quan và cộng đồng.

Đặc biệt, từ ngày 28-8 đến 2-9-2026, tại La Vuông diễn ra Tuần lễ Du lịch trải nghiệm cộng đồng La Vuông Xanh 2026. Chương trình có nhiều hoạt động hướng đến trải nghiệm thiên nhiên và vận động ngoài trời, trong đó có giải chạy trên các cung đường mòn.

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Vì vậy, nếu muốn vừa trekking, cắm trại, ngắm cảnh và tham gia không khí lễ hội, La Vuông là lựa chọn đáng cân nhắc trong kỳ nghỉ năm nay.

Xuân Vân, Bà Hỏa, Vũng Chua - leo núi ngay giữa Quy Nhơn

Không nhất thiết phải đi sâu vào rừng, du khách lưu trú tại Quy Nhơn cũng có thể lựa chọn những cung leo núi ngắn ngay trong đô thị như Xuân Vân, Bà Hỏa và Vũng Chua.

Trong đó, Xuân Vân cao khoảng 242 m; Bà Hỏa gần 300 m và Vũng Chua khoảng 600 m. Đây là những điểm leo núi quen thuộc với người dân Quy Nhơn, vừa rèn luyện sức khỏe vừa mở ra những góc nhìn rộng về thành phố và biển.

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Ngắm cảnh bình minh từ núi Vũng Chua. Ảnh: Nguyễn Phước Hoài

Với du khách không có nhiều thời gian, những cung này có thể kết hợp vào lịch trình tham quan Quy Nhơn trong ngày, nhất là vào sáng sớm hoặc chiều muộn.

Điểm chung của các cung đường trekking là yêu cầu người tham gia chủ động chuẩn bị giày có độ bám tốt, nước uống, đồ ăn nhẹ, áo mưa, thuốc và các vật dụng cần thiết. Với những tuyến xuyên rừng như K50, Kon Ka Kinh hay các khu vực có địa hình phức tạp, du khách nên đi theo nhóm, sử dụng người dẫn đường hoặc đơn vị tổ chức có kinh nghiệm.

Đặc biệt, trước khi khởi hành cần kiểm tra thời tiết và tình trạng đường đi; tuân thủ hướng dẫn của đơn vị quản lý điểm đến, không tự ý đi vào khu vực hạn chế và không xả rác trong rừng.

Với lợi thế từ núi rừng đến biển, từ những cung đường trekking thử thách đến các tuyến leo núi trong ngày, Gia Lai đang có thêm nhiều lựa chọn để du khách biến kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 thành một hành trình vừa vận động, vừa khám phá thiên nhiên.

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