Xác minh làm rõ clip cô gái bị hành hung trên vỉa hè Quy Nhơn Nam

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung trên vỉa hè vào rạng sáng ngày 6-10 trên địa bàn phường.

Sáng 6-10, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh cô gái bị thanh niên đánh đập, được cho là xảy ra tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo nội dung clip và các bài viết đăng tải, vụ việc xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 6-10. Người thanh niên sau khi đánh cô gái ngã xuống vỉa hè đã tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào người nạn nhân, sau đó rời đi bỏ mặc cô gái tại hiện trường.

Liên quan đến vụ việc nói trên, chiều 6-10, Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Kết quả xác minh bước đầu xác định: Cô gái trong clip là chị L.T.Y.N. (SN 2002), còn người tấn công chị này là T.V.L. (SN 1998, chồng của N., cùng trú phường Quy Nhơn Nam).

Theo chị N. trình bày, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 5-10, vợ chồng đi nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam). Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 6-10, vợ chồng xảy ra tranh cãi nên L. về phòng trọ của vợ chồng trên đường Thành Thái (phường Quy Nhơn Nam).

Đoạn đường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sau đó, N. cũng đi về phòng trọ, nhưng khi đến nơi gọi chồng thì L. không mở cửa. Đến khoảng 1 giờ, N. đi bộ về nhà mẹ ruột trên đường Hoàng Văn Thụ (khu phố 2, phường Quy Nhơn Nam). Khi đang đi bộ tới trước số nhà 344 Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam) thì bị chồng đánh đập.

Sau khi chồng bỏ đi, N. đứng dậy đi về nhà mẹ ruột thì Tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam tuần tra, phát hiện điểm nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Hậu quả vụ việc, N. bị vết bầm đỏ trên vùng hai mắt và trầy xước trên vùng trán. Hiện tại, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Công an phường cũng đã làm việc với L. và tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, mạng xã hội lan truyền một số thông tin gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, trách nhiệm; cẩn trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.