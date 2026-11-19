(GLO)- Ngày 18-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo phục hồi điều tra vụ án hình sự liên quan đến bị can Lê Quốc Anh về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bị can bị truy nã từ tháng 8-2023.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 535/QĐ-ANĐT-Đ2 được ban hành ngày 8-10-2026. Vụ án xảy ra tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Bị can Lê Quốc Anh. Ảnh: A.X/TTO

Bị can Lê Quốc Anh sinh năm 1991, quê tỉnh Đồng Tháp. Nơi thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn của bị can tại số 137/10 Thái Sanh Hạnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp (địa chỉ trước đây thuộc phường 9, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Trước đó, ngày 5-7-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố bị can số 20/QĐ-ANĐT đối với Lê Quốc Anh để điều tra về hành vi nêu trên theo quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 25-8-2023, cơ quan chức năng ban hành quyết định truy nã số 262/QĐ-ANĐT do bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Sau khi phục hồi điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Lê Quốc Anh sớm ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng thông báo, nếu phát hiện bị can Lê Quốc Anh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin về nơi lẩn trốn của bị can có thể được cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ số 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại 0693.599.441.

Việc phục hồi điều tra nhằm tiếp tục xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra đề nghị người dân phối hợp cung cấp thông tin nếu phát hiện bị can hoặc biết nơi lẩn trốn của người này.

Được biết, Lê Quốc Anh đã bị số cầm đầu của RISE (1 tổ chức ngoại vi của tổ chức phản động lưu vong, khủng bố Việt Tân) móc nối tham gia các khóa huấn luyện trực tuyến về “xã hội dân sự”, từng bước bị lôi kéo tham gia tổ chức. Sau đó, Lê Quốc Anh thường xuyên liên lạc, nhận tiền, tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước theo chỉ đạo của số cầm đầu RISE.