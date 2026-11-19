(GLO)- Viện Kiểm sát (VKS) đề nghị ông Lê Thanh Thản mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Trước phiên tòa, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Sáng 19-11, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Thanh Thản - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh cùng 5 cựu cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Nội) bước sang phần tranh luận. Đại diện VKS đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bị cáo Lê Thanh Thản tại tòa. Ảnh: Phùng Anh/NDO

Theo đó, VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Lê Thanh Thản 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; đồng thời phạt bổ sung 100 triệu đồng về tội “Lừa dối khách hàng”.

Đối với 5 cựu cán bộ bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, VKS đề nghị các bị cáo Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng (đều là cựu Phó Chủ tịch phường Kiến Hưng cũ); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ) mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra quận Hà Đông cũ) bị đề nghị 18-24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Theo đánh giá của VKS, ông Thản giữ vai trò chính trong vụ án, với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, đã chỉ đạo tổ chức thi công công trình CT6 Kiến Hưng vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt. Bị cáo còn quảng cáo không đúng sự thật về tính pháp lý của dự án, khiến khách hàng tin tưởng ký hợp đồng mua căn hộ.

Cơ quan công tố xác định, hành vi của ông Thản đã gây thiệt hại cho 519 người mua nhà với tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng. Do các vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhiều căn hộ tại dự án đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua.

Tuy nhiên, khi đề nghị mức án, VKS ghi nhận ông Thản đã tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết hậu quả vụ án.

Đáng chú ý, ngày 16-11, bị cáo đã nộp 530 tỷ đồng vào tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự TP. Hà Nội để phục vụ việc khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bị cáo đã hơn 70 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Công ty Bemes hoàn trả toàn bộ tiền mua nhà mà 519 bị hại đã thanh toán theo hợp đồng. Ông Thản phải liên đới với công ty bồi thường phần chênh lệch giữa giá mua ban đầu và giá trị thị trường của căn hộ tại thời điểm xét xử. Theo kết luận định giá tài sản, 519 căn hộ có tổng giá trị 2.047 tỷ đồng, bình quân gần 4 tỷ đồng mỗi căn.

Đối với các căn hộ, nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời để xử lý, khắc phục sai phạm, VKS đề nghị người dân bàn giao lại cho Công ty Bemes sau khi được hoàn trả tiền và giải quyết các nghĩa vụ bồi thường. Theo phương án Hà Nội phê duyệt ngày 17-11, có 135 căn hộ và nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời.