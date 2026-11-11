Cá độ, dàn xếp tỷ số bóng đá: Khởi tố 21 bị can, liên quan nhiều thành viên CLB Long An

(GLO)- Đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số bóng đá và bóng rổ do 1 người quốc tịch Ukraine cầm đầu vừa bị triệt phá, với 21 bị can bị khởi tố. Vụ án liên quan nhiều thành viên CLB Long An, buộc VFF có động thái kỷ luật và siết chặt quản lý.

Khởi tố 21 bị can

Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao và dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ tại nhiều địa phương. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ khoảng 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Các bị can (từ trái qua): Vũ Chí Công, Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thành Chung, Nguyễn Đức Ninh. Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự/TTO

Theo thông tin được C02 công bố ngày 11-11, đường dây do Vũ Chí Công (tên khác là Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đường dây này hoạt động trên nhiều trang cá độ bóng đá trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vụ án được xác định xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số địa phương khác.

Từ năm 2024, Công bàn bạc với Phạm Thành Chung thu mua các kèo cá độ những trận đấu đã được dàn xếp tỷ số từ các đối tượng nước ngoài, sau đó tổ chức cá cược để hưởng lợi.

Đáng chú ý, đường dây này không chỉ hoạt động trên các trang cá độ trực tuyến mà còn móc nối với những người hoạt động trong môi trường thể thao chuyên nghiệp để can thiệp kết quả thi đấu.

Móc nối cầu thủ Long An, yêu cầu thi đấu dưới sức

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam - thành viên Ban huấn luyện CLB bóng đá Long An cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu một số cầu thủ của đội bóng thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản định sẵn.

4 cầu thủ được xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ. Sau khi tổ chức cá độ, Công chuyển tiền trả công cho những người tham gia. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải, tức Hải "Beck" nổi tiếng hơn cả, từng khoác áo CLB Đà Nẵng, Long An và nhiều đội bóng phủi mạnh.

Các bị can khác trong vụ án. Ảnh: Cục Cảnh sát hình sự/TTO

Cơ quan điều tra làm rõ 2 trận đấu có dấu hiệu dàn xếp liên quan đến CLB Long An. Cụ thể, trận CLB Quy Nhơn United thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3-10-2025 và trận CLB Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23-11-2025.

Cả 4 cầu thủ nói trên đều có tên trong danh sách thi đấu ở trận gặp Nam Định. Riêng trận gặp Quy Nhơn United, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài và thủ môn Lê Văn Hưng ra sân, trong khi Bùi Hoàng Mỹ không có tên trong danh sách đăng ký.

VFF đình chỉ hoạt động bóng đá đối với các cá nhân liên quan

Ngay sau khi có thông tin và căn cứ từ quyết định khởi tố của cơ quan chức năng, Ban Kỷ luật VFF đã ban hành quyết định kỷ luật, yêu cầu đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức đối với các cá nhân liên quan của CLB Long An, kể từ ngày 17-9-2026.

VFF khẳng định quan điểm kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, quy định và đạo đức trong hoạt động bóng đá.

Liên đoàn cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, theo dõi diễn biến vụ việc và căn cứ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý các vấn đề liên quan theo đúng quy định của pháp luật và quy định bóng đá Việt Nam.

Đường dây còn dàn xếp tỷ số các trận bóng rổ

Không dừng lại ở bóng đá, cơ quan điều tra còn xác định đường dây này tổ chức dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA).

Tháng 8-2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc với Vũ Chí Công về việc dàn xếp một số trận bóng rổ, trong đó có cuộc đối đầu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15-8-2026.

Nhật bị xác định đã liên hệ với một số cầu thủ của 2 đội để bàn bạc, thống nhất phương án tác động kết quả thi đấu, phục vụ hoạt động cá độ. Sau đó, Nhật cung cấp thông tin kèo cho Công tổ chức đặt cược.