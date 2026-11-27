(GLO)- Chiều 26-11, Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai), Phòng Văn hóa - Xã hội xã và hiệu trưởng 5 trường học trên địa bàn tiến hành ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan đến cơ sở giáo dục.

Các đơn vị ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Phạm Ngọc

Theo đó, Quy chế xác định trách nhiệm của từng đơn vị, phương thức trao đổi thông tin và cách phối hợp xử lý khi có vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại trường học. Quy chế cũng đề cập các biện pháp phòng ngừa vi phạm và công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Việc ký kết quy chế tạo cơ sở để lực lượng công an, cơ quan chuyên môn của xã và các trường duy trì trao đổi thông tin thường xuyên. Qua đó, các đơn vị có thể chủ động nắm tình hình, sớm phát hiện nguy cơ mất an ninh trật tự và kịp thời phối hợp xử lý.

Đồng thời, các trường có căn cứ triển khai công tác phòng ngừa, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.