(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can là Phó Giám đốc cùng thuộc cấp của một công ty chế biến đá khi đổ gần 600 tấn chất thải đá granite ra môi trường.

2 bị can bị khởi tố về hành vi gây ô nhiễm môi trường là: Lê Bảo Nguyên (SN 1975, trú tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Duy Đoàn (SN 1982, trú tại xã Tuy Phước Tây).

Cơ quan Công an xác định Nguyên và Đoàn đã có hành vi đổ gần 600 tấn đá thải ra môi trường. Ảnh: Duy Hải

Trong đó, Lê Bảo Nguyên là Phó Giám đốc Công ty CP thương mại và xây dựng SIS có trụ sở tại TP. Đà Nẵng, còn Nguyễn Duy Đoàn là nhân viên.

Năm 2019, Công ty của Nguyên đã mua lại toàn bộ máy móc của Công ty TNHH Đá Hoa Cương để chế biến đá tại 4 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 34 ở địa bàn thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây.

Trong quá trình chế biến đá granite đã phát sinh các chất thải rắn là bột đá, rẻo đá. Nguyên không tổ chức thu gom, xử lý theo quy định mà giữ lại sử dụng để nâng nền khuôn viên nhà máy.

Từ năm 2019 đến nay, Nguyên đã chỉ đạo Đoàn cho nhân viên nhà máy thuê xe vận chuyển các chất thải rắn này tập kết tại một số khu vực trong khuôn viên gây ô nhiễm môi trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu chất thải để mang đi giám định. Qua đó, xác định có tổng khối lượng hơn 582 tấn bột đá, rẻo đá là chất thải rắn thông thường đã bị đổ thải ra môi trường trái pháp luật.