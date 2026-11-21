(GLO)- Bộ Xây dựng đề xuất giới hạn tốc độ tối đa 90 km/h trên cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với điều kiện hạ tầng thực tế.

Bộ Xây dựng đề xuất giới hạn tốc độ tối đa 90 km/h trên cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phù hợp với điều kiện hạ tầng thực tế.

Các tuyến cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục có thể được áp dụng mức tốc độ tối đa 90km/h theo đề xuất mới của Bộ Xây dựng. Ảnh: VOV

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất quy định tốc độ khai thác tối đa không quá 90 km/h đối với cao tốc đầu tư phân kỳ có quy mô 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn, nhưng chưa được xây dựng làn dừng xe khẩn cấp liên tục.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, nhiều tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng mỗi làn 3,5 m nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Thay vào đó, các vị trí dừng khẩn cấp chỉ được bố trí thành từng đoạn rời rạc, thường cách nhau khoảng 3-4 km.

Thực tế này đặt ra yêu cầu phải có quy định cụ thể về tốc độ khai thác, phù hợp với điều kiện hạ tầng, đặc điểm tổ chức giao thông và yêu cầu bảo đảm an toàn trên các tuyến đường.

Theo nội dung dự thảo được công bố, mức tốc độ tối đa 90 km/h được đề xuất áp dụng đối với ô tô con và xe tải nhỏ trên các tuyến cao tốc nêu trên; không áp dụng đối với xe khách chở nhiều người và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn.

Đối với những phương tiện này, dự thảo có các quy định giới hạn tốc độ riêng. Cụ thể, trên đường cao tốc, ô tô chở người từ 28-45 chỗ (không kể chỗ người lái) được đề xuất giới hạn tối đa 100 km/h; xe khách giường nằm và các phương tiện cơ giới khác không quá 90 km/h, trừ những nhóm phương tiện được quy định ngoại lệ.

Theo ông Lê Hồng Điệp - Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), hiện chưa có quy định cụ thể về tốc độ khai thác tối đa đối với cao tốc đầu tư phân kỳ có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Việc bổ sung giới hạn tốc độ được đánh giá là cần thiết, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong xây dựng và tổ chức thực hiện phương án giao thông.

Ngoài đề xuất giới hạn tốc độ tối đa 90 km/h, dự thảo Thông tư còn điều chỉnh một số quy định về tốc độ khai thác tối thiểu trên cao tốc.

Theo đó, tốc độ tối thiểu 60 km/h hiện hành được đề xuất có ngoại lệ đối với một số vị trí, tình huống đặc thù như khu vực trạm thu phí, làn chuyển tiếp để tách, nhập vào đường cao tốc; các trường hợp cứu nạn, cứu hộ, bảo trì, sửa chữa, xử lý sự cố công trình hoặc ùn tắc giao thông.

Việc điều chỉnh nhằm khắc phục những bất cập trong quá trình khai thác, tránh áp dụng cứng nhắc một mức tốc độ tối thiểu trong mọi điều kiện lưu thông.