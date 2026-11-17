(GLO)- Ngày 16-11, Công an xã Ia Nan phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) và Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 780 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

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Buổi tuyên truyền giúp các em học sinh xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ảnh: Phạm Ngọc

Tại chương trình, lực lượng Công an phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an xã Ia Nan hướng dẫn tích hợp thông tin an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID; triển khai quét mã QR giúp giáo viên, học sinh thuận tiện tiếp cận các tài liệu, thông tin tuyên truyền pháp luật.

Lực lượng Công an tặng 18 suất học bổng “Hoa điểm 10” cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Ảnh: Phạm Ngọc

Dịp này, lực lượng Công an trao 18 suất học bổng “Hoa điểm 10” cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập; tặng 20 mũ bảo hiểm và phát 200 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông, chấp hành pháp luật.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và phòng ngừa bạo lực học đường; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.