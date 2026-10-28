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Ia Nan phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 28-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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Đại diện các đơn vị ủng hộ tại lễ phát động. Ảnh: Khánh Phong

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan nhấn mạnh ý nghĩa của Quỹ “Vì người nghèo” trong việc hỗ trợ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần tương thân tương ái, tích cực đóng góp, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các tổ chức, cá nhân đã trực tiếp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 36,459 triệu đồng ngay tại lễ phát động. Nguồn kinh phí này sẽ góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện đời sống, từng bước vươn lên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Nan tiếp tục tiếp nhận các khoản đóng góp đến hết ngày 18-11-2026, nhằm huy động thêm nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

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