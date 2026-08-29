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Gần 4.000 người dân xã biên giới Ia Nan được khám sức khỏe định kỳ

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Từ ngày 28-7 đến 26-8, Trung tâm Y tế Đức Cơ phối hợp với UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn. Qua đó đã có 3.995 người dân trong danh sách được khám, đạt 86,7% kế hoạch.

Tại các điểm khám, người dân được lập hồ sơ, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, khám nội tổng quát và một số chuyên khoa phù hợp. Những trường hợp có chỉ định được thực hiện xét nghiệm, cận lâm sàng.

Sau khi thăm khám, cán bộ y tế tư vấn về tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng, chế độ vận động, phòng bệnh; đồng thời hướng dẫn khám chuyên khoa hoặc chuyển tuyến đối với những trường hợp cần tiếp tục theo dõi, điều trị.

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Xã Ia Nan có 4.609 người thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ miễn phí và đã có 3.995 người tham gia, đạt 86,7% kế hoạch. Ảnh: Như Nguyện

Theo kết quả tổng hợp, xã Ia Nan có 4.609 người thuộc diện được khám sức khỏe định kỳ miễn phí và đã có 3.995 người tham gia, đạt 86,7% kế hoạch. Trong đó, 60 người từ 6 đến dưới 18 tuổi, chiếm 1,5%; 3.935 người từ 18 tuổi trở lên, chiếm 98,5%.

Thông qua khám, sàng lọc, nhiều trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hoặc yếu tố nguy cơ được phát hiện, tư vấn và hướng dẫn theo dõi, điều trị phù hợp. Đồng thời, thông tin sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật, quản lý trên nền tảng số, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Thời gian tới, Trung tâm Y tế Đức Cơ tiếp tục phối hợp với UBND xã Ia Nan rà soát những người chưa được khám, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ; đồng thời tăng cường theo dõi, quản lý các trường hợp mắc bệnh mạn tính và có yếu tố nguy cơ, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng.

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