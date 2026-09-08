Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai: Làm chủ kỹ thuật, mở rộng điều trị chuyên sâu

(GLO)- Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, việc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu.

Không chỉ giúp giảm tải cho tuyến trên, điều này còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả cho người dân Gia Lai và khu vực lân cận, đặc biệt là đối với những trường hợp bệnh nặng cần can thiệp khẩn cấp.

Những năm qua, năng lực khám chữa bệnh của BVĐK trung tâm tỉnh tiếp tục được nâng cao, đặc biệt là trong xử trí các ca bệnh nặng, phức tạp. Qua đó, nhiều người bệnh được cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế phải chuyển tuyến và có thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại.

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc BVĐK trung tâm tỉnh, năng lực chuyên môn của đơn vị hiện nay đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Nhiều kỹ thuật cao trước đây chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương thì nay đã được triển khai tại BVĐK trung tâm tỉnh như: can thiệp mạch vành trong nhồi máu cơ tim, can thiệp mạch não trong đột quỵ, nút mạch điều trị chảy máu do đa chấn thương hoặc ung thư gan vỡ, lọc máu liên tục, thay huyết tương trong hồi sức tích cực, cùng nhiều kỹ thuật phẫu thuật nội soi, thay khớp, tán sỏi thận qua da và điều trị ung bướu chuyên sâu.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân Gia Lai và khu vực lân cận. Ảnh: N.N

Đặc biệt, đối với các bệnh lý cấp cứu như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, đa chấn thương hay sốc nhiễm khuẩn, thời gian là yếu tố quyết định sự sống còn của người bệnh. Việc được cấp cứu và can thiệp kỹ thuật cao ngay tại địa phương giúp nâng cao cơ hội cứu sống và giảm tỷ lệ biến chứng.

Tháng 7-2026, BVĐK trung tâm tỉnh đã thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp nội mạch nút mạch cầm máu cấp cứu cho bệnh nhân 22 tuổi bị chấn thương gan, lách mức độ nặng do tai nạn giao thông, nguy cơ tử vong rất cao. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa Ngoại tổng hợp, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật chuyên sâu trên.

Là mẹ của bệnh nhân tai nạn giao thông được cứu sống, chị Phan Thị Thiệt (xã An Lương) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi rất biết ơn các bác sĩ tận tình cứu chữa và phối hợp xử trí kịp thời giúp cháu vượt qua cơn nguy kịch”.

Theo ThS. bác sĩ CKII Huỳnh Lê Anh Vũ - Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh (BVĐK trung tâm tỉnh), thành công của ca bệnh trên là minh chứng cho việc bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật can thiệp nội mạch hiện đại.

Với hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, nhiều trường hợp chấn thương nặng, xuất huyết nguy hiểm và các bệnh lý phức tạp đã có cơ hội được điều trị kịp thời ngay tại địa phương.

“Máy DSA có vai trò rất quan trọng trong điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Ngoài cấp cứu cầm máu cho bệnh nhân chấn thương nặng, hệ thống còn hỗ trợ nút mạch điều trị các khối u, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh” - bác sĩ Vũ cho biết.

Cách đây 2 tháng, BVĐK trung tâm tỉnh và Bệnh viện Tim Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn trong thời gian 5 năm nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tim mạch tại địa phương.

Theo thỏa thuận, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ hỗ trợ BVĐK trung tâm tỉnh trong các lĩnh vực hội chẩn, can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mạch - lồng ngực, gây mê hồi sức chuyên ngành tim mạch, thăm dò chức năng, siêu âm tim, chẩn đoán hình ảnh và điện quang can thiệp.

Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Tim Hà Nội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn vào đầu tháng 7-2026. Ảnh: ĐVCC

Phó Giám đốc BVĐK trung tâm tỉnh Võ Thành Nam Bình cho biết: Trên cơ sở hợp tác này, đơn vị đang tập trung phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực tim mạch can thiệp.

Đáng chú ý là kỹ thuật cấy máy phá rung tự động (ICD) nhằm dự phòng đột tử do tim ở những bệnh nhân có nguy cơ cao. Đây là nhóm bệnh nhân trước đây buộc phải chuyển đến các bệnh viện tuyến Trung ương để điều trị.

BVĐK trung tâm tỉnh cũng định hướng triển khai kỹ thuật cấy máy tái đồng bộ cơ tim (CRT/CRT-D) cho bệnh nhân suy tim nặng; điều trị suy giãn tĩnh mạch chi dưới bằng laser nội mạch; đồng thời từng bước làm chủ kỹ thuật thăm dò điện sinh lý tim và triệt đốt rối loạn nhịp bằng sóng có tần số radio (RF).

Theo các bác sĩ, đây là kỹ thuật có thể điều trị triệt để nhiều loại rối loạn nhịp tim nguy hiểm, thay vì phải dùng thuốc kéo dài suốt đời. Đặc biệt, đối với hội chứng Wolff-Parkinson-White (WPW) - 1 nguyên nhân gây đột tử ở người trẻ tuổi, triệt đốt qua ống thông hiện được xem là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn.

Ngoài ra, BVĐK trung tâm tỉnh hiện triển khai đồng bộ các kỹ thuật can thiệp mạch não, mạch tạng, mạch ngoại vi và can thiệp rối loạn nhịp với khoảng 30-50 ca mỗi tuần. Đây là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên ngành tim mạch và đột quỵ trong thời gian tới.

“Niềm tin của bệnh nhân phải được chứng minh bằng kết quả điều trị thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho nguồn nhân lực, trang thiết bị hiện đại và các kỹ thuật chuyên sâu để người dân được tiếp cận những thành tựu y học tiên tiến” - bác sĩ Võ Thành Nam Bình khẳng định.