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Thông tim can thiệp thành công bào thai không có lỗ van động mạch phổi

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Ngày 17-9, Sở Y tế TPHCM cho biết, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 vừa phối hợp thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16 cho thai phụ 29 tuổi (ngụ Nghệ An) khi thai nhi mới 26 tuần tuổi.

Các bác sĩ thực hiện thông tim can thiệp bào thai cho thai nhi
Các bác sĩ thực hiện thông tim can thiệp bào thai cho thai nhi

Trước đó, trong 3 tháng đầu và xét nghiệm sàng lọc trước sinh của thai phụ không ghi nhận bất thường. Đến tuần thai thứ 25, siêu âm phát hiện thai nhi bị không lỗ van động mạch phổi, vách liên thất kín, hở van ba lá nặng và thiểu sản thất phải mức độ trung bình. Đây là một dạng tim bẩm sinh rất nặng, có nguy cơ làm thất phải ngày càng kém phát triển nếu dòng máu qua van động mạch phổi không được khơi thông kịp thời.

Trước diễn tiến nhanh của bệnh, ngày 15-9, ê-kíp can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và ê-kíp tim mạch can thiệp trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tổ chức hội chẩn khẩn, đánh giá lại toàn diện tình trạng thai nhi và khả năng can thiệp.

Hội đồng hội chẩn nhận định thai nhi vẫn còn “cửa sổ” để can thiệp, nhưng thời gian không còn nhiều. Nếu tiếp tục trì hoãn, thất phải có nguy cơ thiểu sản nặng hơn và có thể mất cơ hội can thiệp ngay trong bào thai. Hai ê-kíp thống nhất chỉ định nong van động mạch phổi cho thai nhi ngay trong bào thai.

Sau khi được các bác sĩ tư vấn đầy đủ về tình trạng bệnh của thai nhi, mục tiêu, lợi ích cũng như những nguy cơ có thể xảy ra trong và sau thủ thuật, gia đình đã đồng thuận thực hiện can thiệp. Ngay sau quyết định của hội chẩn, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 khẩn trương kích hoạt quy trình phối hợp liên viện, chuẩn bị đồng bộ các ê-kíp sản khoa can thiệp bào thai, tim mạch nhi, sơ sinh, gây mê và hồi sức, cùng phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng cho cuộc can thiệp tim bào thai.

Lúc 8 giờ 30 ngày 16-9, ca can thiệp chính thức bắt đầu.

Thai phụ được gây mê nội khí quản. Tiếp đó, ê-kíp sản khoa tiến hành gây mê, giãn cơ thai nhi, điều chỉnh thai vào tư thế thuận lợi để thực hiện thủ thuật. Dưới sự hướng dẫn liên tục của siêu âm, kim chuyên dụng được đưa qua thành bụng người mẹ, vào buồng tử cung, xuyên qua thành ngực thai nhi và tiếp cận buồng thoát thất phải.

Từ đường tiếp cận này, ê-kíp tim mạch đưa dây dẫn và bóng qua vị trí van động mạch phổi bị bít tắc, sau đó tiến hành nong van. Kiểm tra ngay sau thủ thuật cho thấy dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ rệt. Sau khi rút toàn bộ hệ thống can thiệp, tim thai co bóp tốt và tình trạng tim thai ổn định. Ca can thiệp kết thúc thành công lúc 10 giờ cùng ngày.

4 giờ sau can thiệp, sức khỏe thai phụ ổn định, không đau bụng, không xuất hiện cơn gò và không ra huyết âm đạo. Siêu âm kiểm tra ghi nhận tim thai 150 lần/phút, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi lưu thông tốt hơn.

Theo THÀNH SƠN (SGGPO)

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