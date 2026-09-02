Nghỉ lễ: Muốn vui khỏe, đừng bỏ qua những điều này

Ăn uống cân bằng, nghỉ ngơi hợp lý và biết giảm bớt áp lực có thể giúp những ngày nghỉ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Để giúp mọi người tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn mà vẫn giữ gìn sức khỏe, các chuyên gia đưa ra một số gợi ý đơn giản nhằm cân bằng thể chất và tinh thần, theo Trung tâm Y tế Đại học Rochester - URMC (Mỹ).

Không cần kiêng khem quá mức, thưởng thức món yêu thích vừa phải dịp lễ có thể giúp tránh ăn quá nhiều. Ảnh: N.QUYÊN tạo từ Chat GPT

Ăn uống lành mạnh

Kỳ nghỉ thường gắn với những bữa ăn đặc biệt, các món truyền thống và nhiều loại thực phẩm yêu thích. Có 2 điều cần lưu ý khi thưởng thức các bữa ăn cùng gia đình trong dịp này.

Đừng “gắn mác” tốt hay xấu cho thực phẩm: Theo bác sĩ Holly Russell, chuyên gia y học gia đình tại URMC, việc phân loại thực phẩm là “tốt” hay “xấu” có thể dẫn đến cảm giác tội lỗi, kiêng khem hoặc tập luyện quá mức. Thay vào đó, hãy thưởng thức các món ăn ngày lễ một cách cân bằng, đồng thời trân trọng niềm vui và những kỷ niệm mà chúng mang lại.

Ghi nhớ mục tiêu sức khỏe: Chuyên gia dinh dưỡng Holly Gilligan thuộc URMC khuyên:

Không bỏ bữa : Ăn uống đều đặn trong ngày để tránh ăn quá nhiều vào những bữa sau. Ưu tiên các món giàu protein và chất xơ.

Ăn uống đều đặn trong ngày để tránh ăn quá nhiều vào những bữa sau. Ưu tiên các món giàu protein và chất xơ. Không cần kiêng hoàn toàn món yêu thích : Thưởng thức những món ăn yêu thích với lượng vừa phải có thể giúp hạn chế ăn quá mức.

Thưởng thức những món ăn yêu thích với lượng vừa phải có thể giúp hạn chế ăn quá mức. Uống đủ nước: Cảm giác khát đôi khi có thể bị nhầm lẫn với cảm giác đói.

Ăn uống có ý thức: Ăn chậm, tập trung vào bữa ăn và chú ý đến những tín hiệu của cơ thể.

Hít thở sâu, đi bộ ngắn hoặc dành vài phút yên tĩnh có thể giúp cơ thể và tinh thần thư giãn dịp lễ này. Ảnh: N.QUYÊN tạo từ Chat GPT

Nghỉ lễ nhưng đừng để căng thẳng

Kỳ nghỉ là khoảng thời gian vui vẻ nhưng cũng có thể khiến một số người cảm thấy cô đơn, buồn bã hoặc áp lực. Nếu cảm thấy quá tải trong kỳ nghỉ, các chuyên gia gợi ý nên:

Biết nói “không” khi cần: Không nhất thiết phải tham gia mọi sự kiện. Dành thời gian cho bản thân có thể giúp hạn chế tình trạng kiệt sức.

Lập kế hoạch chi tiêu: Áp lực tài chính là một trong những nguyên nhân gây căng thẳng phổ biến trong kỳ nghỉ.

Dành 5 phút để “reset”: Viết nhật ký, hít thở sâu, đi bộ ngắn hoặc dành vài phút yên tĩnh có thể giúp cơ thể và tinh thần thư giãn.

Những cách đơn giản để thư giãn

Ngoài ra, khi cảm thấy buồn hoặc căng thẳng, một số cách có thể thử ngay gồm:

Tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hoặc sử dụng ánh sáng nhân tạo phù hợp.

Viết nhật ký về những điều khiến bạn cảm thấy biết ơn.

Vận động, ngay cả khi chỉ đi bộ trong thời gian ngắn.

Nghe nhạc.

Thử thiền, yoga hoặc thực hiện các bài tập thở.

Theo Như Quyên (TNO)