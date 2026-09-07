Bộ Y tế nêu lý do tăng phí bảo hiểm y tế từ 2027

Theo đề xuất của Bộ Y tế, mức đóng phí bảo hiểm y tế sẽ tăng lên 5,1% từ tháng 7.2027 (hiện là 4,5% lương cơ bản), sau đó tăng lên 5,4% và dự kiến 6% vào 2030.

Từ ngày 1.7.2027, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 5,1% tiền lương (tăng khoảng 0,6% so với mức đóng 4,5% như hiện nay). Mức đóng do người sử dụng lao động đóng hoặc người lao động đóng hoặc cùng đóng được quy định. Các năm sau đó, mức phí này tăng lên 5,4% và 6% (dự kiến vào 2030).

Lộ trình tăng phí bảo hiểm y tế nêu trên được Bộ Y tế đề xuất tại dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, việc tăng mức phí đóng để đảm bảo cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế, đồng thời với mở rộng quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế đề xuất tăng phí đóng bảo hiểm y tế từ tháng 7.20207, cùng với mở rộng các dịch vụ chi trả cho người bệnh bảo hiểm y tế

Cùng với tăng phí, Bộ Y tế đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 80 - 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo.

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng học sinh, sinh viên.

Hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng đối với đối tượng thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình quy định tại điểm d khoản 4 điều 12 của luật Bảo hiểm y tế (là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định).

Dự thảo nghị định đề xuất các năm 2027 - 2030, quỹ Bảo hiểm y tế mở rộng các dịch vụ chi trả: khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh; chi phí điều trị dinh dưỡng; một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sức khỏe định kỳ.

Dự kiến, từ 1.7.2027 thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số đối tượng, mức thanh toán tối đa bằng 15% mức lương cơ sở.

Từ ngày 1.7.2028, thí điểm thanh toán và từ ngày 1.1.2030 thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với ung thư cổ tử cung.

Từ ngày 1.1.2030 thanh toán đối chi phí khám chữa bệnh đối với ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, tăng huyết áp, đái tháo đường.

Theo Liên Châu (TNO)