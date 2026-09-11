Vụ “kẹp tiền” để được xạ trị sớm tại Bệnh viện E: Những gì đang được xác minh?

(GLO)- Sau phản ánh một số bệnh nhân ung thư phải kẹp 50.000-100.000 đồng vào sổ xạ trị với mong muốn được gọi sớm, Bệnh viện E đã vào cuộc xác minh và đề nghị Công an TP. Hà Nội hỗ trợ làm rõ. Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện báo cáo kết quả trước ngày 15-9.

Theo phản ánh của một số bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện E, trước khi vào phòng điều trị, họ thường kẹp tiền vào sổ xạ trị với mong muốn được gọi đến lượt sớm hơn, tránh phải chờ đợi lâu. Một số người bệnh cho rằng, tình trạng này đã trở thành “cái lệ” tại khu vực xạ trị.

Thông tin trên khiến dư luận đặc biệt quan tâm bởi xạ trị là phương pháp điều trị quan trọng đối với nhiều bệnh nhân ung thư và người bệnh thường phải đến cơ sở y tế nhiều lần theo lịch điều trị.

Tiền được kẹp trong sổ xạ trị, theo phản ánh của bệnh nhân. Ảnh: NN&MT

Bệnh viện E đã xác minh đến đâu?

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện E đã họp khẩn với Khoa Xạ trị, yêu cầu các cá nhân liên quan làm tường trình và rà soát toàn bộ sự việc. Bệnh viện đồng thời đề nghị Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hà Nội hỗ trợ quá trình xác minh.

Bệnh viện bước đầu xác định 5 nhân viên y tế được phân công làm việc tại phòng điều khiển máy gia tốc xạ trị, trong đó 4 người xuất hiện trong các clip được cung cấp để phản ánh vụ việc.

Những nhân viên này trong bản tường trình khẳng định họ không cố tình chèo kéo, gây khó khăn hoặc vòi vĩnh người bệnh. Việc người bệnh "kẹp tiền" trong sổ xạ trị nhân viên không được biết và xác nhận một số ca có nhận quà cảm ơn của người bệnh sau khi xạ trị xong.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bệnh viện E cho biết, qua khảo sát bước đầu, bệnh viện ghi nhận tình trạng xảy ra cục bộ ở một số cá nhân. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang được tiếp tục xác minh để làm rõ bản chất sự việc và trách nhiệm của từng người liên quan.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo trước ngày 15-9

Ngày 10-9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Giám đốc Bệnh viện E khẩn trương xác minh nội dung phản ánh về việc “muốn nhanh phải kẹp tiền vào sổ” tại Khoa Xạ trị.

Cục yêu cầu bệnh viện chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có, đồng thời công khai kết quả xác minh, xử lý với cơ quan truyền thông và báo cáo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 15-9-2026.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện E tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các dấu hiệu vi phạm; đồng thời thực hiện nghiêm quy định chuyên môn trong khám, chữa bệnh và các quy định về phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về việc nhân viên y tế nhận tiền để ưu tiên bệnh nhân xạ trị sớm.

Bệnh viện E cho biết sẽ căn cứ kết quả xác minh và kết luận của cơ quan có thẩm quyền để áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, chế tài đối với cá nhân có sai phạm theo đúng quy định. Bệnh viện cũng khẳng định sẽ không né tránh hoặc bao che nếu kết quả xác minh cho thấy có vi phạm.

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và đưa ra các biện pháp phòng - chống tiêu cực, hướng tới bảo đảm môi trường khám chữa bệnh minh bạch, công bằng và an toàn cho người bệnh.