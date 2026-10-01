Hà Nội thí điểm đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện: Cha mẹ cần làm những bước nào?

(GLO)- Hà Nội thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong 3 tháng cuối năm 2026. Cha mẹ có thể kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại bệnh viện.

UBND TP. Hà Nội vừa chấp thuận chủ trương thí điểm mô hình hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mô hình hướng tới giảm thời gian đi lại, hạn chế việc người dân phải kê khai, cung cấp lại những thông tin đã có trên hệ thống.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - nơi thí điểm hỗ trợ cha mẹ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ trong 3 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Phapluat+

Mô hình áp dụng đối với trẻ là công dân Việt Nam được sinh tại bệnh viện, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú tại Hà Nội; đồng thời có giấy chứng sinh và các thông tin liên quan đầy đủ, thống nhất theo quy định. Trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh, giải quyết theo quy định riêng không thuộc phạm vi thí điểm.

Sau khi trẻ được sinh, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện cấp giấy chứng sinh và liên thông dữ liệu giấy chứng sinh điện tử. Bệnh viện chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, dữ liệu y tế do đơn vị tạo lập, cung cấp.

Tiếp đó, cha, mẹ hoặc người có yêu cầu có thể đến điểm hỗ trợ của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội được bố trí tại bệnh viện. Người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến và được cán bộ hướng dẫn thao tác khi có nhu cầu.

Với hồ sơ chưa đầy đủ, thông tin chưa thống nhất hoặc phát sinh nội dung phức tạp, cán bộ tại điểm hỗ trợ chỉ hướng dẫn, phối hợp kiểm tra và thực hiện theo thẩm quyền, không tự xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Khi yêu cầu bổ sung hồ sơ, nội dung cần bổ sung phải được hướng dẫn cụ thể, nhằm hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Đáng chú ý, UBND cấp xã không yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin, giấy tờ đã có thể khai thác hợp pháp trên hệ thống, trừ trường hợp cần bổ sung để bảo đảm đủ điều kiện giải quyết hồ sơ.

Theo UBND TP. Hà Nội, sau khi kết thúc thời gian thí điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố sẽ phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và các đơn vị liên quan tổng kết, đánh giá kết quả, báo cáo UBND thành phố.

Từ kết quả thí điểm, Hà Nội sẽ xem xét việc mở rộng phạm vi triển khai, cải tiến mô hình theo hướng tăng cường tự động hóa, liên thông thủ tục và hạn chế việc người dân phải khai báo cùng một thông tin nhiều lần.