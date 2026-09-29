Bệnh viện được đề xuất tự tra cứu dữ liệu, người dân không phải xuất trình giấy tờ khi khám BHYT

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo là đề xuất đẩy mạnh khai thác dữ liệu điện tử trong khám chữa bệnh BHYT; qua đó giảm yêu cầu người bệnh phải xuất trình nhiều loại giấy tờ.

Thay vì mang theo thẻ BHYT cứng, người dân có thể làm thủ tục qua ứng dụng VssID. Ảnh: Nam Trần/TTO

Theo đề xuất, khi đi khám, người tham gia BHYT cung cấp thông tin về thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân theo các hình thức như căn cước, căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã tích hợp thông tin thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT bản điện tử, bản giấy.

Đáng chú ý, với trường hợp sử dụng thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc mã số BHYT, cơ sở khám chữa bệnh được đề xuất chủ động khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền. Chỉ khi không khai thác được thông tin, người bệnh mới phải xuất trình giấy tờ chứng minh nhân thân theo quy định.

Các giấy tờ có thể được sử dụng trong trường hợp này gồm căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, thông tin liên kết với VNeID mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID cùng một số giấy tờ chứng minh nhân thân khác.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, dự thảo đề xuất chỉ cần xuất trình thẻ BHYT bản giấy, bản điện tử hoặc mã số BHYT. Nếu trẻ chưa được cấp thẻ, cơ sở khám chữa bệnh có thể khai thác thông tin từ các cơ sở dữ liệu để xác định giấy chứng sinh, giấy khai sinh, số định danh cá nhân hoặc thông tin của trẻ đã được tích hợp trên VNeID của cha hoặc mẹ. Trường hợp không khai thác được dữ liệu, giấy tờ liên quan mới được yêu cầu xuất trình.

Với người tham gia BHYT đang trong thời gian chờ cấp, cấp lại hoặc thay đổi thông tin trên thẻ, cơ sở khám chữa bệnh cũng được đề xuất chủ động tra cứu dữ liệu.

Nếu không thể khai thác, người bệnh mới phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ, giấy hẹn trả kết quả cùng giấy tờ chứng minh nhân thân.

Như vậy, điểm đáng chú ý của đề xuất là chuyển một phần trách nhiệm xác minh thông tin từ người bệnh sang cơ sở khám chữa bệnh thông qua việc khai thác các hệ thống dữ liệu sẵn có.

Quy định này được kỳ vọng giảm giấy tờ phải mang theo, đồng thời thuận tiện hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh BHYT.