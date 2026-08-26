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Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, BHXH)

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH, từ ngày 1-9 bắt đầu giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Điều người dân quan tâm là việc thay đổi cách định danh có ảnh hưởng đến sổ BHXH, thẻ BHYT và quá trình đóng, hưởng các chế độ hay không.

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Ảnh minh họa: AI/DN&CL

Tuy nhiên, BHXH Việt Nam khẳng định, đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ cũng như quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT của người tham gia.

Như vậy, việc hệ thống chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân/số căn cước thay mã số BHXH không đồng nghĩa người dân phải đi đổi sổ BHXH hoặc thẻ BHYT. Các dữ liệu về quá trình tham gia và quyền lợi đã được ghi nhận tiếp tục được quản lý trên hệ thống.

Việc chuyển đổi cũng phù hợp với quá trình số hóa sổ BHXH. Theo Nghị định 164/2025/NĐ-CP, sổ BHXH được cấp cho từng người lao động và mỗi người chỉ được cấp duy nhất một mã số BHXH. Sổ BHXH bản điện tử do Bộ Tài chính tạo lập, chứa các thông tin như sổ BHXH bản giấy và được tích hợp với tài khoản định danh điện tử của cá nhân.

Trước mốc vận hành từ 1-9-2026, ngành BHXH đã triển khai sử dụng số ĐDCN/CCCD thay mã số BHXH. Theo Công văn số 1804/BHXH-QLT ngày 4-8-2025 của BHXH Việt Nam, từ ngày 1-8-2025, số ĐDCN/CCCD được sử dụng thay thế mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT.

Do đó, mốc 1-9-2026 cần được hiểu là thời điểm chuyển đổi dữ liệu và vận hành đồng bộ trên các phần mềm nghiệp vụ, chứ không phải đến thời điểm này người dân mới bắt đầu được sử dụng số căn cước thay mã số BHXH.

BHXH Việt Nam đồng thời khuyến nghị người tham gia chủ động kiểm tra thông tin và giá trị sử dụng thẻ BHYT để kịp thời phát hiện trường hợp dữ liệu chưa được cập nhật hoặc chưa chính xác. Việc tra cứu có thể thực hiện trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, ứng dụng VssID hoặc các nền tảng được cơ quan BHXH hướng dẫn.

Với những trường hợp thông tin cá nhân giữa dữ liệu BHXH và dữ liệu dân cư chưa khớp, người tham gia cần phối hợp cập nhật, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để bảo đảm số định danh cá nhân được sử dụng thống nhất.

Việc chuyển sang một mã định danh thống nhất được kỳ vọng giúp giảm giấy tờ, hạn chế trùng lặp dữ liệu và thuận tiện hơn khi người dân thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT trên môi trường điện tử.

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