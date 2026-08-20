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Từ 1.9, mã số bảo hiểm xã hội được thay bằng số định danh cá nhân

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Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển đổi dữ liệu, vận hành hệ thống theo hướng sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội từ ngày 1.9.2026.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch về chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, việc chuyển đổi được triển khai theo nhiều giai đoạn.

Từ 1.9, bắt đầu chuyển mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân
Từ 1.9, bắt đầu chuyển mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân

Theo đó, từ ngày 1.9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành hệ thống theo lịch do Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thông báo.

Việc chuyển mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân được thực hiện trên phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ (TST) theo từng cơ quan BHXH tỉnh và BHXH cơ sở.

Theo kế hoạch, phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ là hệ thống nguồn thực hiện chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân, căn cước công dân. Đồng thời, hệ thống này cũng thực hiện chuyển mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sang bộ mã quản lý mới.

Các phần mềm nghiệp vụ khác không thực hiện chuyển đổi độc lập mà có trách nhiệm đồng bộ dữ liệu từ phần mềm. Từ ngày 1.9, dữ liệu từ phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ được đồng bộ sang phần mềm xét duyệt chính sách, phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, phần mềm kế toán tập trung, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và các hệ thống nghiệp vụ liên quan.

Việc chuyển đổi được triển khai trên toàn bộ hệ thống thông tin nghiệp vụ của bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ, phần mềm xét duyệt chính sách, phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử, ứng dụng VssID, phần mềm kế toán tập trung, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các phần mềm khác có sử dụng mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý.

Trước thời điểm chuyển đổi, từ ngày 15.8 đến trước ngày 1.9.2026, cơ quan BHXH thực hiện chuẩn hóa dữ liệu người tham gia, đối soát thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cấp phần mềm, kiểm thử hệ thống và sao lưu dữ liệu.

Việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân, căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội được thực hiện nhằm thống nhất dữ liệu trên các hệ thống nghiệp vụ của ngành BHXH, đồng thời tăng khả năng kết nối, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Thu Hằng (TNO)

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