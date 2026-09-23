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Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tặng hơn 3.400 suất quà cho thiếu nhi

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VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
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(GLO)- Ngày 22-9, Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Lan tỏa yêu thương” và tặng hơn 500 suất quà cho trẻ em trên địa bàn đơn vị đứng chân.

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Bí thư Đảng ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trường Mầm non Hoa Hồng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Chương trình được tổ chức tại Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Ia Dơk) và Đội sản xuất số 19 (xã Ia Chía). Tại chương trình, các em được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc với các hoạt cảnh vui nhộn; tham gia các trò chơi, hoạt động trải nghiệm “Cùng nhau khéo tay - Đón trăng rằm” với chị Hằng và chú Cuội, phá cỗ trung thu.

Đặc biệt, các em thiếu nhi được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao tặng hơn 500 suất quà cùng với bánh Trung thu do Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 gửi tặng.

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Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 tặng quà cho con, cháu của già làng, người có uy tín. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Được biết, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã trao 3.456 suất quà cho trẻ em trên địa bàn 6 xã đơn vị đứng chân. Ngoài ra, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 còn trao 24 suất quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo; trao 67 suất quà cho con, cháu các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Tổng trị giá quà tặng hơn 200 triệu đồng.

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Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 tặng quà cho các em thiếu nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 cũng gửi tặng 3.250 chiếc bánh Trung thu cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn.

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