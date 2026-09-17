(GLO)- Ngày 17-9, tại Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture, Công đoàn phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Tại hội nghị, Công đoàn phường Quy Nhơn Tây công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp 35 người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở gồm 5 thành viên; bà Phạm Thị Minh Thủy - kế toán Công ty được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Ra mắt Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture. Ảnh: K.V

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Tây Nguyễn Khắc Việt đề nghị Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động; chủ động phối hợp với doanh nghiệp triển khai các phong trào thi đua phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Công đoàn cơ sở cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết.

Việc thành lập Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Thịnh Furniture góp phần mở rộng tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện để người lao động tham gia sinh hoạt, phát huy quyền làm chủ; qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.