Những bước chạy vì người khuyết tật

(GLO)- Tại Gia Lai, từ nguồn lực của Dự án UpRace, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được tiếp thêm điều kiện để học tập, lao động, tạo sinh kế và vươn lên trong cuộc sống.

Góp điểm tựa cho người khuyết tật

UpRace là dự án chạy bộ trực tuyến thường niên vì cộng đồng do Công ty CP Tập đoàn VNG khởi xướng từ năm 2018. Tại Gia Lai, nguồn kinh phí đóng góp qua Giải chạy UpRace do Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Công ty CP Tập đoàn VNG tổ chức đã được sử dụng để hỗ trợ người khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong tháng 7-2026, từ nguồn lực Dự án UpRace, 34 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai đã được hỗ trợ, gồm 30 trẻ mồ côi, khuyết tật (2 triệu đồng/trẻ) và 4 người khuyết tật được trao vốn sinh kế (10 triệu đồng/người). Những phần hỗ trợ mở thêm cơ hội để người khuyết tật tiếp tục lao động, tạo thu nhập và trẻ em có thêm điều kiện vươn lên trong học tập.

Ông Nguyễn Văn Tiễn với công việc sửa chữa điện cơ. Ảnh: N.M

Ông Nguyễn Văn Tiễn (50 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) là 1 trong 4 trường hợp người khuyết tật được hỗ trợ sinh kế đợt này. Gần 20 năm qua, góc sửa chữa điện cơ nhỏ trên đường Trần Khánh Dư đã trở thành nơi ông gắn bó và gây dựng kế sinh nhai sau biến cố cuộc đời.

Vốn là một ngư dân khỏe mạnh, cuối năm 2015, trong một chuyến biển, ông bất ngờ bị sốt, mê man. Sau đó, xương và cơ ở chân bị tổn thương, khiến ông trở thành người khuyết tật. Không thể tiếp tục nghề biển, ông chuyển sang sửa chữa điện cơ. Thu nhập từ tiệm sửa chữa cùng với việc bán rau của vợ trở thành nguồn lực chính để vợ chồng ông nuôi 3 người con đang tuổi ăn học.

Từ nguồn vốn sinh kế được hỗ trợ, ông mua một máy khoan bàn, một máy hàn sắt và một mô tơ. Đó đều là những “trợ lý” đắc lực mà ông từng ao ước. “Ngày trước, khi chưa có máy khoan bàn, tôi phải mang đồ cần khoan đến tiệm lớn, chờ đến lượt để khoan rồi trả phí. Bây giờ có đủ đồ nghề, mình làm nhanh hơn, chủ động hơn” - ông Tiễn chia sẻ.

Ở thôn An Hòa (xã Tuy Phước Tây), ông Nguyễn Văn Lên (71 tuổi) cũng chọn cách biến nguồn vốn hỗ trợ thành sinh kế phù hợp với sức khỏe và điều kiện gia đình.

Từ nguồn vốn dự án UpRace, ông Lên đã đầu tư để chăn nuôi bò. Ảnh: N.M

Năm 2005, ông Lên bị tai biến, khiến tay phải và chân phải yếu đi. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn gắn bó với nghề nông. Với 10 triệu đồng được hỗ trợ, gia đình góp thêm để ông mua một con bò giống.

Ông tận dụng chính khoảnh vườn quanh nhà để có nguồn cỏ làm thức ăn cho bò. Với ông, nguồn vốn hỗ trợ đã giúp gia đình thực hiện được nguyện vọng chăn nuôi bò - của để dành đối với một gia đình ở nông thôn, phù hợp với điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh.

Mỗi bước chạy được chuyển hóa thành nguồn lực

Theo ông Nguyễn Mỹ Quang - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, thời gian qua, Hội tập trung triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người khuyết tật theo hướng thiết thực, từ hỗ trợ sinh kế, việc làm, dạy nghề đến chăm sóc sức khỏe và kết nối các nguồn lực xã hội. Nguồn lực từ Dự án UpRace trong năm 2024 và 2025 đã giúp nhiều người khuyết tật của tỉnh được có thêm một điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.

Giải chạy UpRace năm 2025 thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Ảnh: ĐVCC

Trực tiếp trao các suất hỗ trợ cho người khuyết tật ở tỉnh Gia Lai, ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam, cho rằng, ý nghĩa của UpRace không chỉ nằm ở những kilomet được cộng đồng hoàn thành mà quan trọng hơn là những bước chạy ấy được chuyển hóa thành nguồn lực cụ thể cho người yếu thế.

“Trong giai đoạn mới, Hội tiếp tục hướng tới những chương trình hỗ trợ dài hạn, tạo điều kiện để người khuyết tật nâng cao năng lực, từng bước tự chủ và xây dựng cuộc sống bằng chính khả năng của mình” - ông Thực chia sẻ.

Năm 2025, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức giải chạy UpRace 2025 tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) với sự tham gia của hơn 500 ĐVTN. Hội đang tiếp tục phối hợp triển khai UpRace 2026 tại Gia Lai với chủ đề “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”, diễn ra trực tuyến từ ngày 10-10 đến ngày 1-11-2026.

Người tham gia có thể lựa chọn thời gian, địa điểm chạy và đóng góp thành tích qua nền tảng UpRace; nguồn lực từ chương trình được hướng đến hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Riêng lễ phát động giải chạy UpRace trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong ngày 11-10 tại 2 điểm: Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng).