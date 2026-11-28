(GLO)- UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết đã có thông báo tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi tại Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) trên đường Trường Sơn.

Trước đó, chiều 25-11, UBND phường Thống Nhất nhận được tin báo của Bệnh viện Quân y 15 về việc 1 bé trai bị bỏ rơi tại Khoa Khám. Bé cân nặng 4 kg, tình trạng sức khỏe bình thường, mặt và người không có bớt và chàm. Theo lá thư tay để lại trong giỏ đồ, cháu bé sinh ngày 3-11-2026.

Bé trai bị bỏ rơi cùng bức thư tay. Ảnh: ĐVCC

UBND phường đã tạm giao cháu bé cho Trung tâm “Mái ấm tình thương chùa Bửu Châu” (phường Thống Nhất) chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

UBND phường thông báo công dân nào là cha, mẹ, ông, bà hoặc người thân của bé trai bị bỏ rơi nêu trên đến nhận lại con (cháu). Trong thời gian 7 ngày (tính đến hết ngày 4-12), nếu không có thông tin về người thân, UBND phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ và thực hiện giao trẻ cho tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện nhận nuôi theo quy định của pháp luật.