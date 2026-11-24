(GLO)- Ngày 24-11, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đang triển khai lắp đặt mới 10 cửa kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) tại khu vực nhập cảnh, đồng thời nâng cấp, mở rộng đồng bộ 10 cửa tại khu vực xuất cảnh.

Đây là hệ thống Autogate thế hệ mới, được đầu tư nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách.

Hệ thống cửa kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) tại Sân bay Tân Sơn Nhất đang được nâng cấp, dự kiến hoàn thành đầu tháng 12-2026. Ảnh: CACK/TTO

Điểm đáng chú ý của hệ thống mới là tích hợp công nghệ sinh trắc học, bao gồm nhận diện vân tay và mống mắt. Công nghệ này giúp tăng tốc độ xác minh thông tin, nâng cao độ chính xác trong quá trình kiểm soát xuất nhập cảnh, đồng thời bảo đảm yêu cầu an ninh.

Hệ thống cũng được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ điều kiện sử dụng cửa kiểm soát tự động ở cả 2 chiều xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo kế hoạch, toàn bộ 20 cửa Autogate sau khi lắp đặt, nâng cấp sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ đầu tháng 12-2026, trước thời điểm bước vào cao điểm đi lại dịp Tết Dương lịch 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Trong quá trình triển khai, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị vẫn duy trì khai thác hệ thống cũ song song với việc lắp đặt thiết bị mới.

Do diện tích thi công khiến không gian làm thủ tục bị thu hẹp tạm thời, trong khi số lượng cửa hoạt động chưa đạt công suất tối đa, khu vực nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam có thể xảy ra tình trạng đông đúc cục bộ vào một số khung giờ cao điểm.

Để hạn chế tình trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường cán bộ trực tiếp điều tiết, hướng dẫn hành khách tại các luồng làm thủ tục, nhằm giải tỏa nhanh lượng khách tập trung.

Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp thời gian đến sân bay, đặc biệt vào những khung giờ có nhiều chuyến bay quốc tế hạ cánh cùng thời điểm.

Hành khách sử dụng Autogate cần tháo vỏ bọc hộ chiếu, mở sẵn trang thông tin nhân thân trước khi vào khu vực kiểm soát và thực hiện đúng các bước theo hướng dẫn của nhân viên sân bay.

Việc nâng cấp đồng bộ hệ thống kiểm soát tự động được kỳ vọng giúp tăng năng lực phục vụ hành khách, hạn chế tình trạng tập trung đông người tại khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh, nhất là trong những ngày cao điểm lễ, Tết.

Được biết, tại Việt Nam hiện có 5 sân bay quốc tế đã triển khai hệ thống kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, gồm: Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Phú Quốc.