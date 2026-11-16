(GLO)- Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo.

Chương trình gồm các hoạt động: đi bộ đồng hành với chủ đề “Hành trình di sản - Vì sức khỏe”, tham quan không gian trưng bày chuyên đề “Di sản tưởng niệm danh nhân Tây Sơn” và tổ chức các trò chơi dân gian.

Gần 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân phường An Khê tham gia đi bộ đồng hành với chủ đề “Hành trình di sản - Vì sức khỏe”. Ảnh: Lạc Hà

Trong đó, chương trình đi bộ đồng hành thu hút gần 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và người dân phường An Khê tham gia.

Dịp này, người dân còn được tham quan không gian trưng bày chuyên đề “Di sản tưởng niệm danh nhân Tây Sơn” tại khuôn viên Nhà trưng bày Bảo tàng, Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo. Qua đó, giúp công chúng tìm hiểu về phong trào Tây Sơn và các di tích, di sản lịch sử của địa phương, nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Học sinh tham quan không gian trưng bày chuyên đề “Di sản tưởng niệm danh nhân Tây Sơn”. Ảnh: Lạc Hà

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức các trò chơi dân gian như đi cà kheo, đá bóng và các trò chơi vận động tập thể, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

An Khê tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

﻿Thực hiện: Lạc Hà

Thông qua chuỗi hoạt động, phường An Khê hướng đến xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam gắn với bảo tồn các giá trị di sản lịch sử địa phương.