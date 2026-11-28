(GLO)- Hội thi “Giải pháp bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường” năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 16 đến 17-11 đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh bậc THCS và THPT trong toàn tỉnh.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các đề tài xuất sắc.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả của sáng kiến “Nghiên cứu mô hình Aerolgnis Prime - Hệ thống chuyên hóa và phát điện tích hợp từ năng lượng gió và mặt trời”. Ảnh: Mai Ka

Mang đến hội thi sáng kiến “Nghiên cứu mô hình Aerolgnis Prime - Hệ thống chuyển hóa và phát điện tích hợp từ năng lượng gió và mặt trời”, nhóm học sinh Ngô Lê Ngọc Diệp và Trần Lê Nguyên Thảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn) giành giải đặc biệt.

Em Trần Lê Nguyên Thảo chia sẻ: “Giải pháp của chúng em nghiên cứu kết hợp năng lượng gió và năng lượng mặt trời trong một hệ thống phát điện. Qua đó tận dụng hai nguồn năng lượng tái tạo và tìm hiểu tiềm năng khai thác chúng trong cùng một mô hình. Chúng em sẽ tiếp tục hoàn thiện kết cấu, nghiên cứu khả năng phối hợp và lưu trữ năng lượng, từng bước hướng đến việc phát triển một mô hình có tính ổn định và khả năng ứng dụng thực tế cao hơn”.

Với sáng kiến chế tạo hệ thống cảnh báo sớm các nguy cơ thiên tai như lũ dâng, sạt lở đất, động đất và cháy nổ, nhóm học sinh Phan Lê Thanh Nghị và Phạm Nguyễn Phúc Thư (Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn) mong muốn góp phần nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro trong cộng đồng.

“Nhóm em đã tích hợp nhiều chức năng trong cùng một thiết bị nhỏ gọn, sử dụng các cảm biến để theo dõi, cảnh báo các nguy cơ; hướng đến giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai. Giải pháp của chúng em đã đạt giải ba tại hội thi” - Nghị cho biết.

Theo Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Bá Công, hội thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, phát triển các giải pháp sáng tạo, thiết thực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng ô nhiễm. Đây cũng là dịp để các em giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa cách làm hay trong bảo vệ môi trường.

“Nhiều giải pháp được đầu tư khá công phu từ ý tưởng đến quá trình thử nghiệm, phù hợp với các tiêu chí bảo vệ môi trường, gần với thực tiễn địa phương. Một số giải pháp có tính hiệu quả cao và khả năng áp dụng tốt vào thực tiễn cuộc sống. Hội thi lần này là nền tảng để các dự án tiếp tục hoàn thiện, tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh năm học 2026 - 2027” - ông Công thông tin.