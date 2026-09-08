Ngành Giáo dục Gia Lai cắt giảm cuộc thi, hội họp, tăng cường khai thác và sử dụng dữ liệu số dùng chung

(GLO)- Ngày 8-9, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai có công văn về việc cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian; tăng cường số hóa, khai thác và sử dụng dữ liệu số dùng chung trong ngành Giáo dục.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các địa phương, đơn vị giáo dục rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp, không cần thiết; thực hiện đúng, đủ hồ sơ, sổ sách theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của từng loại hình cơ sở giáo dục và các quy định hiện hành.

Đối với các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, chế độ báo cáo, hội họp đã được quy định nhưng qua thực tiễn triển khai còn bất cập, trùng lặp, không còn phù hợp hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ sở giáo dục tổng hợp, phản ánh về Sở GD&ĐT. Đối với cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý của UBND xã, phường, thực hiện thông qua UBND xã, phường.

Khuyến khích giáo viên mầm non tự nguyện chia sẻ sáng kiến, thiết kế thiết bị dạy học. Ảnh: T.D

Công văn nêu rõ, không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên (cấp tỉnh, cấp quốc gia) tổ chức. Việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và các hoạt động giáo dục phù hợp khác được tổ chức theo hướng vui tươi, tự nguyện, thiết thực.

Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích; trường hợp cần thiết tổ chức để phát hiện, lựa chọn giáo viên tham gia hội thi do cấp trên tổ chức thì thực hiện theo quy định.

Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi; khuyến khích giáo viên tự nguyện chia sẻ sáng kiến, thiết kế thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, AI phục vụ trực tiếp hoạt động chuyên môn.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ, sổ sách số và sử dụng dữ liệu số dùng chung; bảo đảm dữ liệu được tạo lập tại nguồn, cập nhật thường xuyên, chính xác, kịp thời, sử dụng nhiều lần và chia sẻ theo thẩm quyền.

Việc cắt giảm báo cáo trung gian phải gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị trong cập nhật, kiểm tra, phê duyệt và khai thác dữ liệu.

Ngành Giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ, sổ sách số và sử dụng dữ liệu số dùng chung. Ảnh: T.D

Việc rà soát, cắt giảm hồ sơ, sổ sách phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học, giáo dục và hoạt động chuyên môn. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, sổ sách theo quy định và lộ trình của Bộ GD&ĐT; ưu tiên tạo lập hồ sơ số ngay từ đầu trên hệ thống quản lý nhà trường, Cơ sở dữ liệu ngành và các hệ thống, nền tảng số dùng chung.

Sở GD&ĐT, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục chủ động khai thác dữ liệu thuộc phạm vi được phân quyền trên Cơ sở dữ liệu ngành và các hệ thống, nền tảng số dùng chung để phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, thống kê và báo cáo.

Cùng với đó, rà soát, cắt giảm các cuộc họp hành chính không cần thiết, ưu tiên thời gian cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học, giáo dục và hoạt động chuyên môn. Tăng cường trao đổi, xử lý công việc trên môi trường số; ưu tiên sử dụng hệ thống quản lý, văn bản điện tử và các nền tảng số dùng chung.