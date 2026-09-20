Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn chào đón 300 tân sinh viên khóa 22

(GLO)- Ngày 20-9, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón 300 tân sinh viên khóa 22.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn - khẳng định: Với định hướng “thực học - thực nghiệp”, nhà trường chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp và gia đình để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, mỗi sinh viên cần chủ động viết nên tương lai bằng những lựa chọn, trải nghiệm, kỹ năng và nỗ lực của chính mình.

Nghi thức chào đón Tân sinh viên khóa 22 tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Năm học này, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn đào tạo 5 ngành chính gồm: Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ.

Nhà trường chú trọng rèn kỹ năng nghề, khả năng ứng dụng công nghệ và AI, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.