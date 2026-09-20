Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn chào đón 300 tân sinh viên khóa 22

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-9, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón 300 tân sinh viên khóa 22.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn - khẳng định: Với định hướng “thực học - thực nghiệp”, nhà trường chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp và gia đình để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập.

Bên cạnh đó, mỗi sinh viên cần chủ động viết nên tương lai bằng những lựa chọn, trải nghiệm, kỹ năng và nỗ lực của chính mình.

truong-cd-fpt-polytechnich-khai-giang-nam-hoc-moi-3-6546.jpg
Nghi thức chào đón Tân sinh viên khóa 22 tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Năm học này, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn đào tạo 5 ngành chính gồm: Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ.

Nhà trường chú trọng rèn kỹ năng nghề, khả năng ứng dụng công nghệ và AI, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cựu học sinh Gia Lai nhận học bổng “Tinh hoa khoa học”

Cựu học sinh Gia Lai nhận học bổng “Tinh hoa khoa học”

Tin tức

(GLO)- Em Trần Tiến Đạt - cựu học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) vừa được trao học bổng “Tinh hoa khoa học” trị giá 100% học phí toàn khóa, tương đương 320 triệu đồng, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh).

Từ tháng 11-2026, chính sách học phí với trẻ 5-6 tuổi thay đổi thế nào?

Từ tháng 11-2026, chính sách học phí với trẻ 5-6 tuổi thay đổi thế nào?

Tin tức

(GLO)- Trẻ em thuộc đối tượng phổ cập giáo dục mầm non từ 5-6 tuổi được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí; hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, trẻ em, người khuyết tật, chính sách dân tộc, trợ giúp xã hội và pháp luật có liên quan.

3 điều kiện để giáo viên mầm non tư thục được đề xuất hỗ trợ 800.000 đồng/tháng

3 điều kiện để giáo viên mầm non tư thục được đề xuất hỗ trợ 800.000 đồng/tháng

Tin tức

(GLO)- Giáo viên mầm non làm việc tại các cơ sở dân lập, tư thục có thể được hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện. Trong đó, phải trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm, lớp có từ 30% trẻ là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Từ trụ sở dôi dư đến phòng học: Có thể nhân rộng mô hình này?

Từ trụ sở dôi dư đến phòng học: Có thể nhân rộng mô hình này?

Tin tức

(GLO)- Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở công dôi dư được chuyển đổi thành trường học, cơ sở đào tạo, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí; đồng thời bổ sung cơ sở vật chất, giảm áp lực thiếu phòng học và tạo thêm dư địa phát triển cho ngành giáo dục.

null