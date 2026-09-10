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Gia Lai: Rà soát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ học sinh

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 11254/UBND-KGVX về việc triển khai Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

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UBND Gia Lai yêu cầu rà soát, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh. Ảnh Hồ Điểm

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, UBND các xã, phường rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc chi trả, thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và các hỗ trợ khác cho học sinh theo quy định của Trung ương và tỉnh; bảo đảm không để xảy ra chậm trễ, chi trả thiếu, sai đối tượng hoặc phát sinh tiêu cực.

Đồng thời, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với thực tiễn địa hình, khoảng cách và giao thông tại Gia Lai (nếu có).

UBND các xã, phường tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Các địa phương chủ động rà soát học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có giải pháp hỗ trợ kịp thời trước và trong năm học 2026-2027.

Sở Tài chính tham mưu bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn ngân sách nhà nước chi cho giáo dục và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong trường học theo đúng định mức quy định.

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