Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho gia đình chính sách và tặng xe đạp cho học sinh xã Chư A Thai

(GLO)- Sáng 30-8, Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball thiện nguyện Cúp Mỏ đá làng Bi lần thứ IV đã trao kinh phí xây dựng nhà tình thương và tặng xe đạp cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương (110 triệu đồng/căn) cho 2 gia đình chính sách, giúp các hộ ổn định cuộc sống.

Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá làng Bi lần thứ IV và lãnh đạo UBND xã Chư A Thai trao kinh phí xây dựng nhà tình thương cho gia đình chính sách. Ảnh: Hoàng Hoài

Dịp này, 30 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cũng được trao tận tay các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và con em gia đình chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các em bước vào năm học mới.

Theo kế hoạch, ngày 4-9 tới, Ban Tổ chức giải sẽ tiếp tục trao tặng 53 chiếc xe đạp (tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng) cho học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh mồ côi tại Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Ya Hội).

Đại diện Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá làng Bi lần thứ IV trao xe đạp cho học sinh nghèo xã Chư A Thai trước thềm năm học 2026-2027. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thiện nguyện do Ban Tổ chức Giải Tennis - Pickleball Cúp Mỏ đá làng Bi lần thứ IV triển khai, thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026) và chào đón năm học mới 2026-2027.