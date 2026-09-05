Trao 55 bộ bàn ghế mầm non và học bổng cho học sinh khó khăn

Theo đó, gia đình bà Trần Thị Hà (TP. Hà Nội) trao 10 bộ bàn ghế; Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai (TP. Hồ Chí Minh) trao 45 bộ. Tổng trị giá số bàn ghế được trao là 16,5 triệu đồng.
Dịp này, ông Nguyễn Xuân Thủy cũng trao học bổng cho em Đinh Rơ Lan Nghĩa (Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo) và em Đinh Khuyên (Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân), cùng ở xã Al Bá. Mỗi suất học bổng trị giá 3,6 triệu đồng do Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin (VNED) - Cộng hòa Pháp và ông Ang (Mỹ) tài trợ.