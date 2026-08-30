Trao 125 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào

(GLO)- Sáng 30-8, tại trụ sở UBND xã Gào, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai tổ chức trao 125 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm động viên các em trước thềm năm học mới 2026-2027.

Tại chương trình, đại diện Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai đã trao các phần quà trị giá 500.000 đồng/suất đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ông Lê Bá Quốc Thắng - Phó Giám đốc Thường trực Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai trao quà cho các em học sinh. Ảnh Hà Duy

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Bá Quốc Thắng - Phó Giám đốc Thường trực công ty - cho biết, với những gia đình còn khó khăn, việc chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con em trước năm học mới đôi khi vẫn là gánh nặng.

Vì vậy, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lời động viên của đơn vị đối với các em học sinh. Công ty cũng xác định trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi trao quà. Ảnh: Hà Duy

Thông qua chương trình, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay cùng địa phương chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện để các em bước vào năm học mới.