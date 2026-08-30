Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Trao 125 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 30-8, tại trụ sở UBND xã Gào, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai tổ chức trao 125 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhằm động viên các em trước thềm năm học mới 2026-2027.

Tại chương trình, đại diện Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai đã trao các phần quà trị giá 500.000 đồng/suất đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

ong-le-ba-quoc-thang-pho-tong-giam-doc-thuong-truc-cong-ty-co-phan-cong-trinh-do-thi-gia-lai-trao-qua-cho-cac-em-hoc-sinh-anh-ha-duy.jpg
Ông Lê Bá Quốc Thắng - Phó Giám đốc Thường trực Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai trao quà cho các em học sinh. Ảnh Hà Duy

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Bá Quốc Thắng - Phó Giám đốc Thường trực công ty - cho biết, với những gia đình còn khó khăn, việc chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho con em trước năm học mới đôi khi vẫn là gánh nặng.

Vì vậy, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và lời động viên của đơn vị đối với các em học sinh. Công ty cũng xác định trách nhiệm với cộng đồng là một phần quan trọng trong quá trình phát triển, bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

quang-canh-buoi-trao-qua-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh buổi trao quà. Ảnh: Hà Duy

Thông qua chương trình, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai kỳ vọng tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay cùng địa phương chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chuẩn bị tốt các điều kiện để các em bước vào năm học mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao bò sinh kế giúp hộ nghèo thôn Mook Trêl ổn định cuộc sống

Trao bò sinh kế cho hộ nghèo thôn Mook Trêl

Từ thiện

(GLO)- Ngày 22-8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom Trần Ngọc Phận cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo - Nụ cười nông thôn” đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Mai Xuân Tuấn là hộ nghèo ở thôn Mook Trêl.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Từ thiện

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Từ thiện

(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Trao tặng 90 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao tặng 90 suất quà cho nạn nhân da cam/dioxin

Từ thiện

(GLO)- Từ ngày 28 - 7 đến 10 - 8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai tổ chức thăm, tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người tham gia kháng chiến và hộ nghi nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Gia Lai: Trao quà, khám sức khỏe cho người mù nghèo

Từ thiện

(GLO)- Sáng 26-7, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với Câu lạc bộ Vì sức khỏe cộng đồng TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho người mù nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

null