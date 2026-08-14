Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai được chọn đầu tư nhà máy xử lý chất thải tại xã Gào

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai.

Dự án được triển khai tại làng C (xã Gào) với tổng vốn đầu tư tối thiểu 140 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thời gian thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày có kết quả lựa chọn nhà đầu tư; thời hạn hoạt động 30 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Bãi chôn lấp rác tại xã Gào - nơi tiếp nhận gần như toàn bộ rác thải của khu vực Pleiku đã quá tải trong nhiều năm. Ảnh: Hà Duy

Theo quyết định, giá dịch vụ xử lý chất thải do nhà đầu tư đề xuất là 390.000 đồng/tấn, đã bao gồm thuế VAT và chi phí xử lý các chất thải phát sinh thứ cấp trong quá trình tiếp nhận, xử lý chất thải rắn sinh hoạt như nước thải, khí thải, chất thải rắn, tro bay, tro xỉ và chất thải trơ.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp trong doanh nghiệp dự án, phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai hoàn thiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án theo đúng quy định.

Việc lựa chọn được nhà đầu tư là cơ sở để dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào sớm được triển khai, góp phần nâng cao năng lực xử lý chất thải, phục vụ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của dự án sẽ phụ thuộc lớn vào tiến độ triển khai, công nghệ xử lý và việc tuân thủ nghiêm các yêu cầu về môi trường trong suốt quá trình hoạt động.