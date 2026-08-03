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Đẩy nhanh thi công tuyến đường kết nối quốc lộ 1 với cảng Đề Gi

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TRỌNG LỢI
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(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh cho biết đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án tuyến đường nối từ quốc lộ 1 đến đường ven biển (ĐT639) kết nối với cảng Đề Gi.

Dự án có chiều dài 17,15 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tổng mức đầu tư hơn 1.428 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

Đến nay, công tác kiểm đếm đất nông nghiệp đã hoàn thành 100% tại 2 xã Hòa Hội và Đề Gi. Trong đó, xã Hòa Hội đã phê duyệt 3 đợt phương án bồi thường cho 78 hộ dân, bàn giao khoảng 0,5 km mặt bằng; 21 hộ còn lại đang hoàn tất thủ tục để trình phê duyệt.

Tại xã Đề Gi, địa phương đã phê duyệt 12 đợt phương án bồi thường cho 421 hộ với tổng kinh phí khoảng 142 tỷ đồng, đồng thời bàn giao khoảng 4 km mặt bằng cho đơn vị thi công.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) chỉ đạo UBND xã Đề Gi gấp rút hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công dự án đoạn qua địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Trên công trường, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục như bóc đất không thích hợp, thi công cống hộp, đúc cấu kiện bê tông, xây dựng đường công vụ, đắp bờ quây qua đầm Đề Gi và khai thác đất tại mỏ đất 119 phục vụ dự án. Giá trị xây lắp thực hiện đến nay đạt khoảng 42 tỷ đồng.

Cùng với đó, 3 khu tái định cư phục vụ dự án đang được khẩn trương xây dựng. 2 khu tại Vĩnh Trường (xã Hòa Hội) và Vĩnh Thành (xã Đề Gi) dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 8-2026; khu tái định cư Đức Phổ 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 10-2026.

Theo kế hoạch, trong tháng 8, các địa phương sẽ hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt các phương án bồi thường còn lại; đồng thời tiếp tục vận động người dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ đề ra.

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