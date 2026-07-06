Phù Mỹ Đông nỗ lực giải phóng mặt bằng các dự án lớn

(GLO)- Đối mặt với áp lực khổng lồ từ 5 dự án trọng điểm triển khai cùng lúc, liên quan rất nhiều diện tích đất của người dân, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) đã linh hoạt áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, đảm bảo mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai dự án.

Khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn

Địa bàn xã Phù Mỹ Đông hiện là 1 đại công trường, khi cùng lúc đón nhận 5 dự án quy mô lớn. Trong đó, có 3 dự án hạ tầng mang tính chiến lược gồm: đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phù Mỹ giai đoạn 1; tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam về KCN và Bến cảng Phù Mỹ; tuyến đường ven biển (ĐT 639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang. Cùng với đó là Dự án cấp nước ven biển và Dự án Trung tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo của tỉnh.

Khối lượng công việc đè nặng lên vai chính quyền địa phương khi diện tích cần thu hồi và số lượng tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng là rất lớn. Riêng giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phù Mỹ, có đến 474 hộ dân bị ảnh hưởng và 3.691 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án phải bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), diện tích cần thu hồi 436,87 ha.

Dự án ĐT 639 đoạn Mỹ Thành - Lại Giang ngang qua địa bàn xã Phù Mỹ Đông đang được triển khai thi công. Ảnh: T.S

Nhằm phục vụ cho dự án nói trên và các dự án lân cận, địa phương phải bồi thường, thu hồi 76 ha đất để xây dựng 2 dự án khu tái định cư Mỹ An và Mỹ Thọ cùng 2 dự án khu cải táng Mỹ An và Mỹ Thọ.

Áp lực tiếp tục gia tăng khi tỉnh yêu cầu GPMB nhanh để thực hiện 2 dự án giao thông trọng điểm, trong đó, Dự án tuyến ĐT 639 qua địa bàn xã dài 11 km có đến 331 hộ bị ảnh hưởng, cần thu hồi 38,6 ha đất; Dự án tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn xã dài 6,89 km, có 280 hộ, 1 tổ chức và thêm 1.000 ngôi mộ cần bồi thường, thu hồi 23,4 ha đất.

Chưa hết, xã còn chịu trách nhiệm bồi thường, thu hồi 23 ha đất cho dự án năng lượng tái tạo và 0,25 ha đất phục vụ thi công giai đoạn 2 Dự án cấp nước ven biển.

Kết quả tích cực

Xác định công tác tư tưởng là “chìa khóa” mở đường, xã Phù Mỹ Đông không áp đặt máy móc mà chọn cách tiếp cận thấu tình đạt lý thông qua việc tổ chức họp dân để công khai minh bạch toàn bộ quy hoạch, bảng giá đất và các chính sách bồi thường.

Ông Trần Minh Trung - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Đông - chia sẻ: “Chúng tôi duy trì liên tục cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vừa tuyên truyền vừa nắm bắt tâm tư để giải quyết thấu đáo yêu cầu chính đáng của bà con.

Khi đo đạc, kiểm đếm tài sản, cây cối, xã mời người dân cùng ra hiện trường phối hợp thực hiện. Mọi thứ chính xác, minh bạch ngay từ đầu nên hạn chế vướng mắc phát sinh. Nhờ đó đã tạo được sự đồng thuận cao từ người dân”.

Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ huy động máy móc san ủi mặt bằng để thi công các hạng mục, công trình. Ảnh: T.S

Gia đình chị Phan Thị Lành (thôn Chánh Giáo) là một trong những hộ có nhà đất nằm trong diện bồi thường, GPMB để thi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phù Mỹ.

Chị Lành cho biết: Gia đình thống nhất cao với chủ trương, mục đích xây dựng KCN Phù Mỹ và phối hợp với chính quyền địa phương kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và công trình kiến trúc trên đất, làm cơ sở để thực hiện những bước tiếp theo.

Nhờ sự vào cuộc đầy trách nhiệm, đến nay, xã Phù Mỹ Đông đã đảm bảo 100% mặt bằng sạch 2 dự án: Trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo, diện tích hơn 23 ha; 0,25 ha đất cho giai đoạn 2 Dự án cấp nước ven biển.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 KCN Phù Mỹ, địa phương hoàn thành công tác GPMB diện tích 262,6 ha đất và cho DN thuê hơn 225 ha mặt bằng sạch để thực hiện dự án; đồng thời hoàn tất công tác kiểm đếm 155/155 ngôi nhà và lập sơ đồ mộ chí đối với toàn bộ 3.691 ngôi mộ trong phạm vi dự án.

Diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các khu tái định cư và các khu cải táng cũng được địa phương triển khai nhanh. Vì vậy, sau khi nhận tiền bồi thường, người dân đã chủ động di dời 2.213 ngôi mộ đến các khu cải táng đang được tỉnh đầu tư xây dựng.

Tiến độ các dự án giao thông cũng chuyển biến từng ngày. Trong đó, Dự án tuyến ĐT 639 đã phê duyệt phương án bồi thường cho 321/331 hộ bị ảnh hưởng, di dời xong toàn bộ 62 ngôi mộ và bàn giao 31 ha đất sạch cho chủ đầu tư.

Xã cũng thu hồi, bàn giao 2,5 km mặt bằng sạch đầu tiên cho chủ đầu tư triển khai Dự án tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam về KCN và Bến cảng Phù Mỹ.

Ông Trần Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Đông - cho hay: Các dự án quy mô lớn sớm triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã và người dân.

Vì thế, xã tiếp tục đẩy mạnh GPMB theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng cho dân, sớm giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện các dự án.