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Xã Đak Đoa hoàn thành bàn giao mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Thông tin từ UBND xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết: Địa phương đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với chiều dài 4,89 km, đảm bảo liền mạch không ảnh hưởng tiến độ thi công.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua xã Đak Đoa (Km108+250-Km113+140) có tổng chiều dài khoảng 4,89 km, gồm tuyến nhánh và tuyến chính với diện tích đất thu hồi là 87,48 ha. 345 hộ có đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng từ dự án.

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Xã Đak Đoa đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công cao tốc Quy Nhơn- Pleiku. Ảnh: N.D

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay, các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đều đồng thuận với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được phê duyệt.

Chính quyền địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án.

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