Phê duyệt dự án đầu tư nâng bờ bao bãi chôn lấp rác Bồng Sơn

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư 19,97 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 16,885 tỷ đồng cho chi phí xây dựng; phần kinh phí còn lại do ngân sách các phường Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc và các nguồn vốn hợp pháp khác bố trí thực hiện.

Bãi chôn lấp chất thải rắn phường Bồng Sơn hiện đã quá tải. Ảnh: Đức Thụy

Dự án do UBND phường Bồng Sơn làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C, lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Mục tiêu nhằm nâng cao bờ bao các ô chôn lấp hiện trạng để duy trì hoạt động chôn lấp rác thải sinh hoạt của người dân trên địa bàn các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây trong thời gian chờ đầu tư nhà máy xử lý rác bằng công nghệ mới.

Theo thiết kế, công trình sẽ nâng cao bờ bao ô chôn lấp A1 và B với chiều cao trung bình khoảng 3,7 m; gia cố hệ thống chống thấm bằng màng GCL và bạt HDPE dày 2 mm; xây dựng đường vận chuyển rác, sửa chữa hệ thống bơm tuần hoàn nước rỉ rác, hoàn trả đường xuống trạm xử lý nước thải, đầu tư mới hệ thống thoát nước mưa và trồng cây xanh cách ly xung quanh khu vực bãi rác.

UBND tỉnh giao UBND phường Bồng Sơn chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan thống nhất phương án huy động phần vốn đối ứng, đồng thời tổ chức triển khai dự án bảo đảm đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành.