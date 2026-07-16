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Đoàn phường Quy Nhơn ra quân chỉnh trang đô thị

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DƯƠNG LINH
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(GLO)- Từ ngày 12 đến 17-7, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Công an phường và Trung tâm Sự nghiệp công tổ chức đợt ra quân cao điểm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, các đơn vị đã tuyên truyền, vận động các hộ dân, hộ kinh doanh tại các tuyến đường: Xuân Diệu, Ngọc Hân Công Chúa, Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác, đổ nước thải sinh hoạt ra đường, không để vật dụng cản trở lối đi bộ.

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Các tiểu thương, hộ kinh doanh trên đường Ngọc Hân Công Chúa được vận động không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán và giữ gìn vệ sinh môi trường. Ảnh: ĐVCC

Trong quá trình tuyên truyền, các lực lượng cũng ghi nhận những trường hợp chưa chấp hành để phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý theo quy định nếu tái phạm.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh, qua đó thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn về công tác chỉnh trang đô thị.

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Đoàn viên thanh niên phường Quy Nhơn phối hợp cùng các đơn vị ra quân tại tuyến đường Xuân Diệu. Ảnh: ĐVCC
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