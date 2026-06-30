Thí điểm tổ chức hoạt động mô tô nước và dù lượn có mô tô kéo phục vụ du lịch tại phường Quy Nhơn

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chấp thuận chủ trương triển khai thí điểm hoạt động mô tô nước (Jetski) và dù lượn có mô tô kéo (Parasailing) phục vụ phát triển du lịch biển tại phường Quy Nhơn trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Để triển khai, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn xác định, thẩm định và chấp thuận vùng hoạt động trên mặt nước theo quy định của pháp luật.

Dù lượn có mô tô kéo (Parasailing) sẽ được triển khai thí điểm tại phường Quy Nhơn. Ảnh minh họa: ZAPATA

Cùng với đó, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch, thể thao giải trí biển và các quy định chuyên ngành có liên quan. Đồng thời, theo dõi trên cơ sở báo cáo đánh giá của UBND phường Quy Nhơn để đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh về phát triển mô hình này.

Đối với phường Quy Nhơn, UBND tỉnh giao UBND phường xây dựng đề án cụ thể và triển khai theo quy định pháp luật; lưu ý đảm bảo các yêu cầu an toàn về bãi tắm công cộng, khu sinh hoạt vui chơi của người dân và du khách; thực hiện rà soát đánh giá mỗi 3 tháng để điều chỉnh kịp thời.

Sau thời gian thí điểm, UBND phường Quy Nhơn tổ chức đánh giá toàn diện hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường và công tác quản lý nhà nước; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện hoặc nhân rộng mô hình theo quy định.