(GLO)- Tối 29-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Nhơn Lý, UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Lễ hội Du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi”.

Đây là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển, văn hóa và con người địa phương. Dự lễ khai mạc có đại diện một số sở, ngành của tỉnh, chính quyền địa phương, cùng đông đảo người dân, du khách.

Đông đảo người dân và du khách tham dự khai mạc Lễ hội Du lịch phường Quy Nhơn Đông lần thứ I năm 2026. Ảnh: Đoan Ngọc

Phát biểu khai mạc, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông nhấn mạnh, lễ hội là dịp để địa phương giới thiệu những nét đặc sắc của vùng biển, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa biển; đồng thời, tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ du khách trong mùa hè năm nay.

Chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi” tạo không khí sôi động trong đêm khai mạc lễ hội. Ảnh: Đoan Ngọc

Ngay sau nghi thức khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật “Quy Nhơn Đông - Sắc màu biển gọi” với nhiều tiết mục tái hiện lễ hội cầu ngư, ca múa nhạc mang đậm hơi thở miền biển. Chương trình còn có phần giao lưu các CLB dân vũ và biểu diễn âm nhạc DJ, tạo không khí sôi động, thu hút đông đảo người xem.

Trong khuôn khổ lễ hội, người dân và du khách còn được tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online “Quy Nhơn Đông - Sắc màu cuộc sống”, trải nghiệm các gian hàng OCOP, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Công chúng tham quan triển lãm cuộc thi ảnh online “Quy Nhơn Đông - Sắc màu cuộc sống”. Ảnh: Đoan Ngọc

Thưởng thức ẩm thực địa phương tại lễ hội. Ảnh: Đoan Ngọc

Du khách Hàn Quốc tham quan, trải nghiệm các gian hàng ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của địa phương trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: Đoan Ngọc

Lễ hội diễn ra từ ngày 29 đến 30-5 còn có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc, như: Liên hoan diều “Quy Nhơn Đông - sắc màu diều Việt” tại bãi biển Nhơn Hải, đua thuyền rồng với chủ đề “Thị Nại thuyền vui”, cùng môn kéo co, trò chơi dân gian diễn ra tại bãi biển Nhơn Lý, mang lại bầu không khí sôi động, tái hiện tinh thần gắn kết của cư dân miền biển.

Liên hoan diều “Quy Nhơn Đông - sắc màu diều Việt” diễn ra tại bãi biển Nhơn Hải chiều 29-5. Ảnh: Đoan Ngọc

Lễ hội còn góp phần tạo điểm nhấn lan tỏa hình ảnh du lịch biển Quy Nhơn Đông nói riêng và du lịch Gia Lai nói chung đến với du khách gần xa.