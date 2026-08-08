Khai mạc Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 7-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế và Lễ hội đường phố Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế chính thức khai mạc. Ảnh: Dũng Nhân

Liên hoan lân, sư, rồng quốc tế quy tụ 30 đoàn lân, sư, rồng của các tỉnh, thành phố trong nước cùng 4 đoàn quốc tế đến từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho 34 đoàn tham gia liên hoan. Ảnh: Dũng Nhân

Diễn ra trong 4 ngày, liên hoan có nhiều nội dung thi đấu và biểu diễn hấp dẫn như múa rồng truyền thống, Địa Bửu và Mai Hoa Thung.

Đặc biệt, những màn tranh tài trên Mai Hoa Thung đòi hỏi các vận động viên phải có thể lực, kỹ thuật, sự chính xác và khả năng phối hợp nhịp nhàng, hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều phần trình diễn đẹp mắt.

Dòng người đổ về quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) trong đêm khai mạc liên hoan. Ảnh: Dũng Nhân

Liên hoan năm nay là dịp để các nghệ nhân, huấn luyện viên và vận động viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những kỹ thuật biểu diễn đặc sắc; qua đó, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị của nghệ thuật lân, sư, rồng trong đời sống đương đại.

Biểu diễn võ thuật kết hợp âm nhạc, ánh sáng mang đến không khí hào hùng trong đêm khai mạc. Ảnh: Dũng Nhân

Màn biểu diễn võ thuật tái hiện hào khí Tây Sơn, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa vùng đất Quy Nhơn - Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu đại ngàn, nhịp điệu biển xanh - Hội tụ tinh hoa lân, sư, rồng”. Hơn 400 diễn viên, nghệ nhân và các lực lượng tham gia diễu hành, trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, múa Chăm được kết hợp với carnival nghệ thuật và các tiết mục hiện đại, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc, thể hiện sự giao hòa giữa không gian đại ngàn với nhịp sống biển xanh.

Tiết mục trình diễn áo dài và nón lá tạo nên không gian nghệ thuật rực rỡ, giàu bản sắc Việt Nam. Ảnh: Dũng Nhân

Trong khuôn khổ liên hoan còn có chương trình nghệ thuật đường phố, trình diễn flyboard trên biển, hoạt động âm nhạc và không gian văn hóa ẩm thực, giới thiệu đặc sản 3 miền, các sản phẩm OCOP tiêu biểu.

Tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa Chăm tại lễ khai mạc. Ảnh: Dũng Nhân

Với thông điệp “Hội tụ tinh hoa - Lan tỏa bản sắc - Vươn tầm hội nhập”, liên hoan góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch; đồng thời, giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh Quy Nhơn không chỉ có cảnh quan tươi đẹp mà còn giàu bản sắc, văn minh, thân thiện và mến khách.

Liên hoan sẽ bế mạc và trao giải vào chiều 10-8.