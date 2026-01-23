Phường Quy Nhơn quyết tâm bứt phá trong “năm bản lề” 2026

(GLO)- Sáng 23-1, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Năm 2025 được đánh giá là năm nhiều khó khăn, thách thức của phường Quy Nhơn, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, trong đó có cơn bão số 13 đã gây thiệt hại lớn về nhà ở và phương tiện sản xuất của người dân.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, phường đã đạt được những kết quả toàn diện và nổi bật, hoàn thành 20/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 385.643 triệu đồng, bằng 121,11% kế hoạch. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực với 100% khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa; 21/25 trường học đạt chuẩn quốc gia.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng khi tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 99,6%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Năm 2026, UBND phường Quy Nhơn xác định mục tiêu phát triển với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt. Phường phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 11,78%. Trong đó, thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục được xác định là lĩnh vực mũi nhọn, với mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách (tăng 44% so với năm 2025); doanh thu du lịch dự kiến đạt 7.924 tỷ đồng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, phường tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, về kinh tế, phường đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển kinh tế đêm và các tuyến phố chuyên doanh.

Đồng thời, quyết liệt triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới phát triển thủy sản bền vững.

Về đầu tư - tài chính, phường phấn đấu thu ngân sách đạt 619,177 tỷ đồng; triển khai 73 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 48.772 tỷ đồng, ưu tiên các dự án chỉnh trang đô thị ven biển và khu vực đầm Thị Nại.

UBND phường Quy Nhơn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: Dũng Nhân

Về cải cách hành chính và chuyển đổi số, tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Dịp này, UBND phường Quy Nhơn đã trao quyết định giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026 cho các phòng, ban và 63 khu phố trên địa bàn phường; đồng thời, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.