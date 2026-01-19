Đảng ủy phường Quy Nhơn tiếp nhận 11 tổ chức cơ sở đảng và 862 đảng viên

(GLO)- Sáng 19-1, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn tổ chức hội nghị tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc đảng bộ các tổng công ty, ngân hàng về trực thuộc Đảng ủy phường.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên về trực thuộc Đảng ủy phường Quy Nhơn; công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn về tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn trao quyết định tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Ảnh: H.P

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận 11 tổ chức cơ sở đảng và 862 đảng viên thuộc đảng bộ các tổng công ty, ngân hàng về trực thuộc Đảng ủy phường.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hữu Khúc khẳng định: Việc tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên về sinh hoạt tại Đảng bộ phường không chỉ là sự sắp xếp về mặt tổ chức, mà còn thể hiện sự gắn kết cụ thể giữa tổ chức đảng với cơ sở, giữa đảng viên đang công tác ở các cơ quan với khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Nguyễn Hữu Khúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Trên tinh thần đó, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn đề nghị các đảng bộ, chi bộ và đảng viên sau khi chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ phường Quy Nhơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, sự gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên. Phối hợp với các cơ quan của phường trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính trị - xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh.